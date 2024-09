Avec ces 4 signes, votre corps vous dit que vous ne buvez pas assez d'eau

Quatre signes du quotidien, en apparence sans conséquence, sont en fait envoyés par votre corps qui réclame de l'eau.

L'un des moteurs du corps, c'est l'eau. Lors d'un exercice sportif, en produisant de la salive et bien sûr par les urines, le corps de déshydrate petit à petit. Or comme il a besoin d'eau pour chacune de ses actions, il envoie des signaux plus ou moins désagréables. Selon Sanne Mouha, une nutritionniste rattachée à l'hôpital universitaire d'Anvers, il existe plusieurs signes, autre que le sentiment de soif, qui indiquent que le corps est déshydraté. Ces indicateurs envoyés par le corps, tout le monde les a déjà vécus, parfois même sans s'en rendre compte, car ils paraissent sans gravité. Et pourtant ils indiquent une carence.

L'un des signes décrits par la nutritionniste est le manque d'élasticité de la peau. "Lorsque vous manquez de liquide, votre corps donne la priorité aux fonctions primaires comme votre cœur et votre tension artérielle", indique-t-elle dans le quotidien belge HLN. En cas de déshydratation, la santé de la peau n'est plus priorisée par l'organisme qui concentre l'utilisation de l'eau présente dans le corps sur les fonctions vitales. Or l'hydratation cutanée assure à la peau sa souplesse et sa douceur. A l'inverse, si elle manque d'eau, la peau s'assèche et se tend. Cela se remarque par la présence de fines stries ou de rougeurs sur la peau, ou encore lorsque, en sortie de douche, la peau manque de douceur. Surveilliez notamment vos talons !

Tout aussi discret que le premier signe, le fait de cligner très souvent des yeux est un marqueur de déshydratation. Il se passe le même phénomène lorsque l'on est fatigué et pour cause : un niveau de fatigue générale élevé a tendance à assécher les yeux. Alors que pour bien fonctionner les yeux ont besoin d'être humides. C'est là qu'intervient le clignement des yeux, cette action permet de répandre le liquide lacrymal sur la surface de l'œil, ce qui empêche la cornée de s'assécher.

Si les deux premiers signes peuvent paraître anecdotiques, les deux derniers présentés par Sanne Mouha peuvent poser plus de problèmes dans la vie quotidienne. Le premier d'entre eux, c'est l'apparition de maux de tête. Selon la nutritionniste, le manque d'eau conduirait une augmentation de la tension artérielle ainsi que de la température interne. C'est exactement pareil lorsqu'un individu produit un effort physique important et qu'il a tout d'un coup mal au crâne. En réalité c'est une manœuvre du cerveau pour alerter sur le manque d'eau. Mais encore faut-il le savoir.

Enfin, le fait d'aller de moins en moins aux toilettes pour évacuer ses déchets pourrait être un signe de déshydratation. Mais outre qu'un début de constipation, cela signifie que le corps est en train de stocker les toxines. Ce phénomène de constipation est lié lié à la déshydratation du corps. Il pompe l'eau présente dans les selles pour la transmettre au sang, ce qui les rend alors plus difficiles à évacuer et peut entraîner d'autres problèmes. Il faut donc boire, boire et boire encore. La recommandation habituelle est de 1,3 à 2 litres par jour, mais en réalité cela dépend du poids, de l'âge ainsi que du niveau de sédentarité.