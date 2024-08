Variole du singe : vers une épidémie mondiale ? Pourquoi l'inquiétude est de mise

La variole du singe fait un retour inquiétant. L'OMS pourrait la déqualifier comme une urgence de santé publique de portée internationale.

Fièvre, éruption cutanée, ganglions enflés et risque de mort... Voilà les symptômes de la variole du singe. Aussi appelée Mpox ou Monkeypox, cette maladie infectieuse inquiète les autorités sanitaires du monde entier. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, envisage de convoquer un comité d'experts pour évaluer la nécessité de qualifier la variole du singe d'urgence de santé publique de portée internationale, comme le rapporte La Dépêche. Cette qualification est le niveau d'alerte le plus élevé de l'OMS.

Si cela est envisagé, c'est à cause de la hausse du nombre de cas. Une nouvelle souche a fait son apparition en République démocratique du Congo (RDC). Elle est plus mortelle et se propage désormais dans les familles et les populations hétérosexuelles par des contacts non sexuels. La RDC rapporte plus de 11 000 cas, dont 450 décès. D'autres pays d'Afrique sont touchés, comme le Burundi, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda.

L'OMS demande plus de ressources

Dans un message publié sur X, le directeur de l'OMS assure qu'" il est nécessaire d'avoir davantage de financement et de soutien pour une réponse globale ". En cas de qualification de la variole du singe d'urgence internationale, les ressources mondiales seraient mobilisées pour lutter contre la propagation de la maladie et les recherches pour développer des traitements et des vaccins seraient accentuées, à l'image de ce qu'il s'est passé lors de la pandémie de Covid-19.

D'où vient cette maladie ?

La variole du singe n'est présente chez l'homme que depuis 1970. Elle ne circulait initialement qu'entre animaux, notamment les rongeurs en Afrique. Le premier cas humain a été découvert dans l'actuelle République démocratique du Congo. Elle se transmet par contact direct avec les lésions cutanées ou les muqueuses d'une personne infectée et par les gouttelettes respiratoires. Le contact avec des objets contaminés peut aussi suffire à être atteint.

Le nombre de contaminations avait augmenté en 2022, alors que le monde ne s'était toujours pas remis de la pandémie de Covid-19. Une urgence de santé publique internationale avait été décrétée en juillet 2022 par l'OMS, puis levée en mai 2023.

Selon l'Institut Pasteur, le diagnostic peut être réalisé par des médecins spécialisés, comme des infectiologues ou des dermatologues. Il nécessite un test PCR oropharyngé, c'est-à-dire dans la bouche, et des pustules présentes sur la peau. En cas de test positif, et dans les cas les plus sévères, un antiviral, initialement conçu pour traiter la variole, peut être prescrit. Ce traitement doit être pris le plus tôt possible et pour une durée de 15 jours.

À préciser qu'un vaccin contre la variole du singe existe pour les groupes les plus exposées au virus. En France, le gouvernement propose depuis le 11 juillet 2022 la possibilité à certaines personnes de se faire vacciner :

Les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et les personnes trans, dans les deux cas, multipartenaires

Les personnes en situation de prostitution

Les professionnels exerçant dans les lieux de consommation sexuelle.

La vaccination se fait en deux doses à 28 jours d'écart, une seule pour les personnes déjà vaccinées contre la variole ou trois pour les personnes immunodéprimées.