Variole du singe : cas, confinement, traitement… Comment la France se prépare

Présente sur le territoire français depuis deux ans, la variole du singe (mpox) a déjà touchée près 5000 personnes. Toutefois un nouveau variant, plus contagieux, vient d'apparaître en Europe.

La France est-elle préparée au retour de la variole du singe sur son territoire ? Depuis la résurgence des cas de mpox dans le monde, d'abord en Afrique, puis en Asie et maintenant en Europe, la possibilité que l'infection sévisse dans l'Hexagone est très largement envisageable. Le 14 août dernier, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclenché son plus haut niveau d'alerte et, le lendemain, un premier cas du nouveau variant clade 1b a été découvert en Suède chez une personne ayant effectué un séjour en Afrique, où les personnes infectées se multiplient.

Avec l'arrivée de ce variant du virus mpox, "il y a de fortes chances que des cas sporadiques" que de nouveaux cas de variole du singe "apparaissent, et sans doute prochainement, en France" a estimé le ministre démissionnaire délégué à la Santé, Frédéric Valletoux dans les colonnes de la Tribune Dimanche. Il a toutefois rappelé que "jusqu'à présent aucun [cas lié à ce variant n'a été découvert en France]".

Pas de confinement, mais des mesures de prévention

Si l'OMS alerte contre la propagation de ce nouveau variant de la variole du singe, son directeur pour la zone Europe, Hans Kluge, a assuré lors d'un point presse des agences de l'ONU que "le mpox n'est pas le nouveau covid". Le souvenir douloureux de l'épidémie mondiale de Covid-19 étant encore frais dans l'esprit collectif, y compris en France. Le Premier ministre démissionnaire, Gabriel Attal, a donc pris des dispositions sans envisager des mesures aussi strictes que lors de la période covid. Il a annoncé le placement du système de santé français en "état de vigilance maximale" et s'est entretenu avec Catherine Vautrin, ministre du Travail, et Frédéric Valletoux, délégué à la Santé, a plusieurs reprise depuis le 16 août 2024. Le ministre délégué à la Santé a depuis écarté l'idée d'un nouveau confinement.

En revanche, des "mesures d'information et de recommandations nouvelles" pour les personnes voyageant dans des zones à risque seront mises en place a fait savoir Gabriel Attal. Le chef du gouvernement a également saisi les autorités sanitaires pour qu'elles statuent sur "l'actualisation des recommandations [de vaccinations] sur les populations cibles" et demande "aux Agences régionales de Santé de relayer les informations les plus récentes et les recommandations sanitaires aux structures et professionnels de santé et aux associations en lien avec les publics à risques".

Des traitements et des vaccins disponibles en France ?

Il existe un traitement déjà utilisé contre la précédente souche de la variole du singe qui s'était propagée jusqu'en France en 2022. Ce traitement, un vaccin produit par le groupe danois Bavarian Nordic - unique laboratoire pharmaceutique à disposer d'un vaccin approuvé par les autorités sanitaires contre la variole du singe -, devrait être tout aussi efficace sur le nouveau variant du mpox selon les experts.

S'il s'avère qu'un d'individu est infecté par le mpox en France, il pourra se faire dépister auprès de son médecin traitant au moyen d'un test PCR avant d'être prise en charge et soigné. Dans un communiqué, datant du 19 août, l'Institut Pasteur s'est dit prêt à "tester et vacciner les patients à la demande des autorités". A noter toutefois que le vaccin de Bavarian Nordic n'est administrable qu'aux adultes, à l'exception des femmes enceintes. Concernant la quantité de doses de vaccins disponibles en France, le ministre démissionnaire Frédéric Valletoux a assuré dans la Tribune Dimanche avoir "des stocks robustes qui permettent une réponse adaptée. Nous en avons plus qu'en 2022 et nous pouvons en commander rapidement si besoin". La vaccination doit d'ailleurs continuer à être mise en place auprès de "public le plus exposé". Les autorités sanitaires confirment les propos du ministre et Gabriel Attal a assuré qu'une partie des doses de vaccin disponibles serait mise à disposition des pays africains, où les moyens sanitaires manquent. L'Union européenne et les États-Unis vont faire de même.

Lire aussi

Plusieurs cas de variole du singe en France

En 2022, près de 5000 cas de variole du singe (mpox) avait été détectés, mais il s'agissait de contagions liées à une autre souche (clade 2). Pour y faire face, 152 500 vaccinations avaient été réalisées sur l'ensemble du territoire. En 2023 et 2024 plusieurs cas de ce même variant avaient aussi été détectés, dans une moindre mesure.

La différence avec cette nouvelle épidémie de mpox, c'est que le nouveau variant clade 1b a été jugé plus contagieux et plus virulent que la souche précédemment détectée en France. "Nous savons que le clade 1 est plus dangereux que le clade 2", a expliqué le porte-parole de l'OMS, Tarik Jasarevic, depuis Genève. Le nouveau variant de la maladie est responsable de symptômes plus graves, notamment des éruptions cutanées généralisées sur tout le corps et non concentrées sur les zones génitales, sur le visage ou sur les mains et les pieds comme dans la plupart des cas. Le taux de mortalité du variant clade 1 de la variole du singe est estimé par les scientifiques à 3,6% rapporte l'AFP.

En plus d'être plus grave, ce variant semble se transmettre davantage selon le docteur Catherine Smallwood, du bureau européen de l'OMS citée par BFMTV : "Il semble s'agir d'une souche du virus qui circule exclusivement au sein de la population humaine, et certains des changements viraux identifiés par les virologues nous montrent qu'il est probable qu'elle se transmette plus efficacement entre humains".

Quelle est l'origine de la variole du singe ?

L'épidémie de variole du singe a, selon l'Organisation mondiale de la santé, commencé avec un patient zéro contaminé par la "consommation de viande d'animaux infectés pas suffisamment cuite". Cette maladie infectieuse est transmise principalement par les rongeurs aux animaux dont certaines peuvent être consommés par l'homme.

Pour ce qui est de l'origine géographique de la variole du singe, l'OMS indique que la maladie trouve son origine en Afrique du centre et de l'ouest. Connue depuis les années 1970, cette maladie tend habituellement à se développer dans les zones tropicales. La voir se développer dans des pays n'ayant pas ce climat est une surprise pour les scientifiques.