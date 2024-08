Vaccin contre la variole du singe : qui peut le faire ? Quelle efficacité contre le mpox ?

La France se tient prête pour faire face au nouveau variant de mpox, détecté sur un patient il y a peu en Europe. Un vaccin reconnu existe, et 232 sites de vaccination ont ouverts en France, mais qui peut y prétendre ?

Gabriel Attal a annoncé, mardi 20 août, que 232 sites de vaccination étaient d'ores et déjà ouverts pour faire face à l'arrivée possible de la nouvelle souche Clade 1B de la variole du singe ou monkeypox (mpox). Ce nouveau variant sévit depuis plusieurs mois dans certains pays d'Afrique, et a depuis été découvert au Pakistan ainsi qu'en Suède, le 15 août dernier, au lendemain de l'activation du plus haut niveau d'alerte mondiale par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Très rapidement, le ministre démissionnaire de la Santé, Frédéric Valletoux, a déclaré qu'il y avait "de fortes chances que des cas sporadiques" du variant "apparaissent, et sans doute prochainement" dans l'Hexagone mais les autorités ont dans la foulée écarté la possibilité d'un nouveau confinement ou d'une situation comparable à celle du covid-19.

Ce ne serait pas la première fois que des cas de variole du singe seraient détectés en France, depuis 2022 plusieurs milliers de personnes ont été traitées après avoir contracté la maladie et une souche de la maladie circule toujours dans le pays. Déjà à l'époque, le vaccin antivariolique était disponible. Cette fois, et bien s'il s'agisse d'un nouveau variant, le vaccin du groupe danois Bavarian Nordic - unique laboratoire pharmaceutique à disposer d'un vaccin approuvé par les autorités sanitaires contre le mpox - devrait être tout aussi efficace.

Qui peut se faire vacciner ?

Tous les Français ne sont pas encouragés à se diriger vers l'un des 232 centres de vaccination, prévu pour limiter le risque de propagation. Les personnes nées avant les années 1980 ont d'ailleurs déjà dû recevoir le vaccin qui était obligatoire, en France, jusqu'en 1979. Les individus à qui la Haute Autorité de Santé recommande la vaccination sont :

Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, ceux qui sont multipartenaires, ainsi que les personnes trans

Les personnes revenant du Congo où la maladie est particulièrement présente et où le risque de contamination est important

Les travailleurs du sexe

Les femmes partenaires occasionnelles ou régulières d'une personne appartenant à l'une des catégories listées ci-dessus

A ce stade, les autorités sanitaires indiquent que cette frange de personnes concernées ne devrait pas s'élargir. La vaccination se fait en deux temps, avec seconde dose prise à 28 jours d'écart de la première. Les personnes déjà vaccinées n'ont, elles, besoin que d'une dose, tout comme les immunodéprimées. Au cours des trois dernières années, près de 150 000 français ont déjà été vaccinés et les stocks que compte le pays devraient être largement suffisant en cas de nouvelle vague de contamination. D'autant que le laboratoire danois à l'origine du vaccin, a annoncé augmenter sa production à 10 millions de doses d'ici 2025.