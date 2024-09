Ce changement au niveau du visage peut être un signe de cancer du poumon, selon les pneumologues

Le cancer du poumon est l'un des plus redoutables. Un signe méconnu, visible dans le miroir, peut alerter sur la maladie.

Le cancer du poumon est la principale cause de décès par cancer dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. C'est aussi le cas en France, où 52 777 nouveaux cas ont été estimés en 2023. Si le tabagisme est la cause principale, à 85%, de ce type de cancer, d'autres facteurs de risques existent, notamment suite à l'exposition à des substances cancérigènes. Le cancer doit être diagnostiqué le plus tôt possible pour augmenter les chances de guérison.

Malheureusement, les symptômes se manifestent souvent bien tard, une fois que le cancer a atteint un stade avancé. Les plus connus sont la toux, l'essoufflement, les crachats contenant du sang, les douleurs au thorax, la fatigue, la perte soudaine de poids... D'autres signes, moins faciles à percevoir, peuvent aussi alerter.

C'est notamment le cas d'un signe de cancer du poumon bien particulier, qui peut se constater en se regardant dans le miroir. Il s'agit de l'affaissement du visage, associé à l'absence de transpiration d'un côté. "Ces symptômes peuvent refléter une lésion ou une masse dans la partie supérieure, ou l'apex, du poumon", a déclaré le pneumologue, Jimmy Johannes, auprès de la revue Parade.

Certains nerfs du visage sont, en effet, liés à la partie supérieure du poumon. Si le poumon est touché, ces nerfs sont alors eux aussi affectés : "Une tumeur dans la partie supérieure du poumon peut impliquer ces nerfs, ce qui entraîne des symptômes neurologiques", explique le spécialiste. Un affaissement de la paupière peut aussi être perceptible tout comme un rétrécissement de la pupille.

L'affaissement du visage n'est pas un symptôme systématique du cancer du poumon. Il peut, d'ailleurs, aussi être associé à un AVC, à un anévrisme, ou à la paralysie de Bell. Dans tous les cas, il faut consulter rapidement. "Si vous craignez un cancer du poumon, je vous recommande de consulter un médecin pour évaluer votre situation et votre risque de cancer du poumon (...) Si la suspicion est suffisamment élevée, une radiographie du thorax et un scanner du thorax peuvent être nécessaires", insiste le spécialiste. Si ne pas fumer est le premier conseil évident, une bonne hygiène de vie alliant alimentation saine et pratique sportive est aussi largement à privilégier.