Ce goûter était celui de nos grands-mères - sain et pas cher, c'est encore le meilleur à donner à son enfant

Bien choisir le goûter de son enfant est très important, voici les aliments à privilégier.

Le goûter est un des repas habituels des enfants, nécessaire à leurs besoins énergétiques. Il est important jusqu'à la fin de leur croissance et est donc souvent maintenu jusqu'à l'adolescence. Cependant, ce goûter doit être bien choisi. Santé publique France a donné quelques recommandations sur les aliments qui doivent le composer.

L'autorité de Santé a d'abord rappelé qu'il faut éviter de laisser les enfants manger leur goûter devant les écrans et de plutôt favoriser les "interactions parents/enfants" dans de tels moments. Il est aussi préconisé de le maintenir à un horaire régulier, espacé du diner.

Pour les aliments à choisir, il est tout d'abord déconseillé de donner du jus de fruit, car il contient "des sucres", mais est "pauvre en fibres". Cela ne compte d'ailleurs pas dans les portions de fruits nécessaires chaque jour. Avant 11 ans, il est d'ailleurs suggéré de limiter la consommation de jus de fruit à un demi-verre par jour et si possible, avec des fruits pressés. Il faut aussi limiter les gâteaux et viennoiseries au goûter, qui sont trop sucrés et trop gras.

Si exceptionnellement, des gâteaux sont achetés, il est primordial de vérifier le Nutri-Score de ces aliments pour éviter tous ceux qui sont au niveau E. Dans un comparatif sur les aliments pour enfants, l'UFC-Que Choisir a passé au crible 11 goûters industriels destinés aux petits. Parmi eux, quatre produits ont reçu le Nutri-Score E : les crêpes fourrées au chocolat "Whaou", les barres "Prince", les "Dinosaurus" de Lotus et les "Pepitos Pockitos" de Lu. Ils sont jugés "particulièrement caloriques car le sucre et les matières grasses représentent deux tiers de leur poids".

A la place, Santé publique France fait une recommandation de collation très saine et qui est une bonne idée, aussi, pour le portefeuille : donner aux enfants du "pain avec quelques carrés de chocolat ou un peu de beurre ou de confiture". Pour accompagner ce petit plaisir, les parents peuvent opter pour un fruit frais ou une compote ou encore un produit laitier. Les enfants ayant besoin de calcium, ils peuvent consommer jusqu'à trois produits laitiers par jour.

Dans l'étude de l'UFC-Que Choisir, ce sont d'ailleurs deux compotes qui récoltent le meilleur Nutri-Score (A), celles de "St Mamet" et les "Pom'potes bio". Ces produits, idéaux pour le goûter, peuvent en plus coûter moins cher qu'un paquet de biscuits.