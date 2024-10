Manger dans cette position est une très mauvaise idée, les Français sont pourtant très nombreux à le faire

Manger équilibré est important pour la santé, mais la position dans laquelle vous prenez votre repas l'est aussi. Beaucoup de Français font n'importe quoi...

Prendre le temps de manger un repas équilibré est très important. Pourtant, au quotidien, il arrive de se restaurer sur le pouce et parfois n'importe où. Pourtant, il est recommandé de manger dans une position neutre et droite, sans se courber. Une certaine habitude lors du repas est, à l'inverse, vivement déconseillée.

Selon la nutritionniste et pharmacienne Deborah Grayson, auprès du Mirror, cette position précise peut entrainer des problèmes de santé. En l'adoptant, le passage des aliments dans le tube digestif n'est pas optimal, pouvant provoquer des indigestions, des reflux et des brûlures d'estomac.

C'est finalement très simple : il ne faut en réalité surtout pas manger affalé dans son canapé, quel que soit le menu. Et ce même s'il peut être tentant en rentrant du travail de se poser dans son sofa, devant sa télé et de se faire un plateau-repas. Se remplir l'estomac dans le canapé n'est d'abord pas bon pour la posture : cette position peut obliger à se courber, exerçant ainsi une pression sur l'abdomen.

C'est pourtant une habitude répandue chez les Français. Selon un sondage YouGov, mené auprès de plus de 13 000 adultes entre le 13 et le 31 mai 2024, les Français sont de plus en plus adeptes de cette pratique. 14% des Français prennent le plus souvent leur repas dans le canapé, ce qui représente quelques millions de personnes... Ils restent cependant 78% à manger la plupart du temps à table. Même après le repas, il faut idéalement laisser un peu de temps avant de se plonger directement dans le canapé, au moins 20 minutes. Il en va de même pour le lit.

Si s'ajoute la télé, c'est encore pire. Selon l'experte, la télévision distrait et donc l'attention portée au repas est moindre. "Sans la télévision pour vous distraire, vous serez plus conscient de ce que vous mangez, mâchant plus lentement et plus complètement. Cela permettra au système digestif de décomposer plus facilement vos aliments", a-t-elle expliqué. Une telle habitude peut aussi entrainer une prise de poids.

Deborah Grayson recommande également de manger sans son téléphone, ce qui a des conséquences similaires. Pourtant, 67% des Français déclarent regarder régulièrement quelque chose, que ce soit la télévision, l'ordinateur ou le smartphone, pendant qu'ils vident leur assiette.