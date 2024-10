Ces jouets peuvent abîmer les yeux des enfants, l'Anses publie une alerte pour les parents

Prudence avec ces jouets pour enfants disponibles à la vente, ils peuvent attaquer la rétine des plus jeunes.

Peluches, poupées, Lego, les enfants ne manquent pas de choix de jouets pour s'amuser. Pourtant, certains d'entre eux peuvent s'avérer dangereux. Il y a les risques d'étouffements ou de blessures régulièrement cités, mais d'autres risques sont plus méconnus, comme le risque oculaire. Certains jouets peuvent en effet affecter la rétine de votre enfant, ce qui peut, à long terme, augmenter le risque de dégénérescence maculaire liée à l'âge, puis provoquer un affaiblissement des capacités visuelles. Une autre conséquence est la perturbation du rythme biologique et notamment du sommeil.

Une norme européenne est censée encadrer ce type de jouets. Révisée en 2020 avec mise en application en 2022, elle met en place un protocole de vérification fondé sur des calculs prenant en compte les caractéristiques des lampes et les scénarios d'utilisation. Pourtant, elle est aujourd'hui jugée insuffisante par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), qui l'a récemment étudiée à la demande des ministères en charge de la Santé et de l'Economie et des Finances.

Les jouets concernés sont ceux qui utilisent des LED, émettant ainsi de la lumière bleue, comme le signale l'Anses dans son communiqué. Il peut s'agir de peluches robotisées ou de jeux éducatifs avec des boutons qui clignotent, par exemple. "Les enfants, dont les yeux ne filtrent pas totalement la lumière bleue, sont particulièrement sensibles à ces risques", explique l'agence, le cristallin des enfants étant plus clair.

Malgré la norme en vigueur, "des jouets déclarés conformes" peuvent ainsi être amenés "à dépasser les valeurs limites d'exposition". L'agence a également effectué un test sur 10 jouets disponibles à la vente, comportant 19 LED aux couleurs différentes. Le constat est le même : avec la norme actuelle, neuf jouets peuvent réussir le test de vérification contre seulement deux avec l'ancienne norme datant de 2005. L'Anses appelle donc à une révision rapide de cette dernière et de revenir provisoirement aux règles de 2005.

L'Anses conseille aussi de limiter l'exposition à ces LED au quotidien, ou alors de privilégier les lumières rouges ou orangées, moins agressives. Il faut particulièrement passer son enfant de jouets lumineux au moins deux heures avant le coucher pour ne pas perturber l'endormissement.