Si ce détail vous empêche de dormir la nuit, c'est peut-être un premier signe de démence

Une récente étude révèle l'importance des rêves sur la santé mentale. Mais attention... Elle risque de perturber votre rythme de sommeil.

Qu'on s'en souvienne ou non, on passe deux heures par nuit à rêver, soit 25% du temps de sommeil global. Malgré tout, le royaume des rêves demeure encore incertain pour les scientifiques. Il n'existe toujours pas de consensus sur leur signification ou leur sens. Par définition, le rêve est considéré comme une suite d'images, de représentations de l'esprit ayant pour caractéristique une conscience de soi illusoire.

Dans un entretien donné à Ouest-France, Benjamin Putois, un psychologue clinicien, souligne néanmoins leurs bénéfices sur notre bien-être psychique : "On peut l'affirmer, les rêves ont une fonction : ils nous servent à digérer nos émotions. Rien à voir avec l'expression de pulsions ou de fantasmes liés à la sexualité décrite par Freud et défendue par nombre de psychanalystes."

Jean-Michel Gaillard, un spécialiste du sommeil renommé, décrivait les cauchemars comme "un rêve anxieux, particulièrement riche et agité". Souvent liés à notre vécu, ils peuvent proliférer en cas de stress, d'anxiété ou même de stress post-traumatique (PTSD). Concrètement, les cauchemars sont le fruit de préoccupations, d'inquiétudes et d'émotions non régulées. De nombreuses études ont d'ailleurs étudié l'impact du Covid-19 sur le sommeil. Il a été prouvé que la fréquence des cauchemars augmentait chez les participants ayant contracté une maladie.

Un rapport publié dans le journal The Lancet va plus loin. Elle a mis en évidence l'influence des mauvais rêves sur l'état psychologique d'un individu. L'étude a notamment évalué le déclin cognitif de 600 individus, dont l'âge se situe entre 35 et 64 ans et de 2600 personnes âgées de 79 ans et plus. Les résultats révèlent que le risque de démence est plus élevé chez les personnes qui cauchemardent régulièrement.

La démence désigne un ensemble de symptômes qui affectent les fonctions cérébrales, elle est actuellement la septième cause de décès dans le monde. Chaque année, il y a près de 10 millions de nouveaux cas. Mais pas de panique : les cauchemars n'amènent pas forcément à développer des maladies neurodégénératives. De fait, pour un adulte en bonne santé, il est fréquent d'en faire une fois par mois.