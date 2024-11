Ces légumes contiennent naturellement des produits toxiques pour l'homme, l'un d'eux est un vrai danger

Vantés pour leurs bienfaits sur la santé, les légumes font partie intégrante de notre alimentation. Mais certains ont des effets insoupçonnés sur le corps.

Presque toutes les plantes contiennent des toxines. Leur but ? Éloigner les potentiels prédateurs. Et parmi eux, il y a l'Homme, qui en ingère au quotidien en consommant des légumes. Dans la majorité des cas, ces toxines sont présentes en quantités si infimes qu'elles ne constituent pas un réel danger pour la santé. Mais des exceptions existent.

Les légumes étant des sources non négligeables d'eau, de vitamines, de minéraux, de fibres et d'antioxydants, il est souvent recommandé de les manger "sans modération". Mais l'alimentation, ce n'est pas si simple. Dans un entretien accordé à Marie Claire, la diététicienne et nutritionniste Vanessa Bedjaï-Haddad, critique le concept de manger "à volonté" : "C'est une mauvaise façon d'aborder l'alimentation. Il induit forcément un déséquilibre". En privilégiant les légumes, le consommateur peut avoir tendance à en oublier ses apports en féculents ou en protéines, lesquels sont nécessaires au bon fonctionnement du corps humain.

© 123RF

Ingérés en trop grandes quantités, les légumes peuvent ainsi provoquer des ballonnements et des douleurs intestinales. Le soufre, présent dans de nombreux aliments comme le chou, le chou-fleur, le chou de Bruxelles et le Pakchoï, en est la cause principale. Bien qu'il participe à la bonne santé des os, en favorisant l'absorption du calcium, du magnésium et du phosphore, il peut avoir des effets délétères sur le système digestif.

La rhubarbe reste l'exemple le plus flagrant de la présence de toxines dans les légumes. Sa feuille est composée de deux parties distinctes : de la tige, appelée pétiole et du limbe, la partie principale et élargie de la feuille. Le pétiole peut être mangé sans crainte après cuisson, mais le limbe est extrêmement toxique. Riche en acide oxalique, il peut provoquer des maux de ventre, des vomissements, des calculs rénaux, et dans le pire des cas... la mort.

L'acide oxalique est également présent dans les épinards, les betteraves et l'oseille. Pour les personnes souffrants de calculs rénaux, les médecins recommandent d'éviter ce type de légumes. À l'inverse, ces aliments sont plutôt recommandés pour les sujets en bonne santé, dont le risque d'empoisonnement est très rare : il faudrait ingérer trois kilos d'épinards pour ressentir les effets des toxines.

Le danger est plus important en ce qui concerne les graines d'haricots rouges crus. Ces derniers concentrent de forts taux de phytohémagglutinine, une toxine à l'origine de nausées, de vomissements et de diarrhées. Certaines personnes en ingèrent sans le savoir, pensant avoir affaire à des haricots déjà cuits. Mais le risque est grand : cinq graines suffisent à envoyer le consommateur à l'hôpital.