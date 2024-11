Ce que les ongles striés disent sur la santé et le bon fonctionnement du corps

On ne prête pas souvent attention à nos ongles, mais ce sont pourtant de véritables indicateurs sur notre santé. Leur apparence et leur texture, comme les stries, en disent beaucoup plus qu'il n'y paraît.

Avez-vous déjà observé des stries sur vos ongles ? Certains les croient sans importance, mais en réalité, celles-ci sont liées à divers facteurs, plus ou moins révélateurs de notre état santé. Néanmoins et fort heureusement, dans la majorité des cas, ces marques sont souvent bégnines : pour cause, les stries longitudinales (courant de la base de l'ongle vers son extrémité) sont souvent liées aux effets du vieillissement. Sur Santé Magazine, le Dr Georges Reuter, dermatologue-vénérologue et vice-président du Syndicat national des dermatologues vénérologues, parle de "rides ongulaires".

Au fur et à mesure des années, la peau perd de son élasticité et de son hydratation. Avec nos ongles, le phénomène est le même. Cette lame cornée, constituée de kératine, dépend du bon fonctionnement de notre microcirculation. Si elle est affaiblie, comme c'est souvent le cas pour les personnes âgées, la production de kératine s'en voit diminuée. Une altération de sa production peut rendre les ongles plus cassants, d'où l'apparition de ces stries. C'est pourquoi, une carence en protéines, comme la cystéine, un acide aminé essentiel à la production de kératine, a tendance à nuire à la santé des ongles, à les fragiliser et à favoriser l'apparition de "crêtes ongulaires".

© 123RF

Les carences en vitamine A, B ou en minéraux essentiels, comme le zinc ou le fer, peuvent également fragiliser les ongles. Dans ce cas précis, il peut être conseiller de changer son alimentation ou de faire appel à des compléments alimentaires pour compenser le manque de ces micronutriments. Sinon, les poissons gras, les noix, l'avocat et les légumes comme le brocoli, les épinards et le chou frisé sont une bonne alternative pour redresser une prise de sang peu concluante.

Certaines maladies de peau, comme le psoriasis et l'eczéma, favorisent la déshydratation et provoquent l'apparition de sillons. Ces stries transversales (courant dans la largeur, d'un côté à l'autre de l'ongle) nécessitent l'avis d'un expert sur le sujet avant toute tentative de traitement. Il faut également tenir compte des vernis, capsules, résines et tout autres produits chimiques utilisés sur les ongles, souvent vecteurs de "microtraumatismes" résiduels.

L'hydratation est donc essentielle à la qualité de nos ongles et de nos cuticules. L'application régulière de crèmes hydratantes ou d'huiles peut être recommandée pour lutter contre la sécheresse. D'un point de vue interne, le maintien d'une bonne hygiène de vie, accompagnée d'une activité physique et sportive régulière, favorise l'oxygénation des tissus du corps, et par coïncidence, des ongles.