Cette ancienne maladie fait un "retour inquiétant" en France - elle a augmenté de 200 % chez les enfants entre 5 et 10 ans

Cette maladie avait "pratiquement disparu", selon l'AP-HP (Hôpitaux de Paris) qui alerte sur sa résurgence en France depuis la pandémie de Covid-19.

C'est une nouvelle conséquence de la pandémie de Covid-19. Depuis 2020, le nombre de cas d'une maladie oubliée augmente : le scorbut. Il s'agit d'une carence sévère en vitamine C, vitamine essentielle qui doit être apportée par l'alimentation. Cette maladie avait pourtant "pratiquement disparue à la fin du XXe siècle dans les pays à haut revenu, en particulier en Europe", notent l'Inserm, l'hôpital Robert-Debré (AP-HP), l'université Paris Cité et le département de pédiatrie de l'hôpital de Cayenne et Guyane dans un communiqué commun diffusé le mercredi 18 décembre. Ils ont enquêté sur l'évolution du nombre de cas avant et après la pandémie (entre 2015 et 2020 puis entre 2020 et 2023) chez des patients de moins de 18 ans.

Au total, 888 patients atteints de scorbut, avec un âge moyen de 11 ans, ont été hospitalisés pendant les 9 ans de l'étude. Mais les auteurs de l'étude ont remarqué que le nombre de cas avait augmenté de 34 % après le début de la pandémie en 2020. Les enfants âgés de 5 à 10 ans ont été particulièrement touchés, puisque le nombre de cas dans cette tranche d'âge a augmenté de 200 % depuis la pandémie, d'après le rapport de l'étude publiée dans la revue The Lancet début décembre.

Le scorbut est une maladie qui peut être grave : elle peut provoquer "des douleurs osseuses intenses, une faiblesse musculaire invalidante, des hémorragies et une altération de l'état général", listent les auteurs du communiqué. Sans traitement - qui consiste simplement à apporter de la vitamine C - le scorbut peut même mener au décès.

Mais comment expliquer ce "retour inquiétant" du scorbut depuis la pandémie de Covid-19 ? D'après les auteurs de l'étude, ce phénomène pourrait être une conséquence "de l'augmentation de la précarité socio-économique depuis 2020". Le scorbut est en effet généralement provoqué par une malnutrition.

Les auteurs de l'étude n'ont pas émis cette hypothèse par hasard : ils ont en effet analysé l'évolution du nombre de cas de scorbut en corrélation avec des "facteurs socio-économiques tels que l'indice des prix à la consommation". Ils se sont rendu compte que le nombre de cas de malnutrition sévère a également augmenté de 20 % depuis le début de la pandémie. D'après eux, "l'incidence accrue du scorbut a été corrélée à la hausse de l'indice des prix à la consommation".

La France n'est pas le seul pays touché par la résurgence du scorbut. Depuis plusieurs années, quelques pays font le même constat. Le nombre de cas de scorbut a par exemple triplé aux États-Unis entre 2016 et 2020.