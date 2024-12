Vous allez skier pendant les fêtes ? N'oubliez pas cet essentiel dans votre valise pour éviter une maladie douloureuse

Les vacances à la montagne peuvent être dangereuses, notamment pour une partie de notre corps qui n'est pas toujours correctement protégée.

Il suffit parfois de peu de choses pour éviter que ses vacances ne virent au cauchemar. Chaque année, de nombreux Français profitent des vacances de Noël pour aller skier. Mais tous ne se protègent pas forcément les yeux comme il faudrait. À la montagne, le soleil est particulièrement puissant, et ce pour plusieurs raisons.

"La neige a un très fort pouvoir réfléchissant. Aussi, en altitude on a moins de couche d'ozone et souvent le soleil est plus bas, donc il y a moins d'absorption des UV et la lumière est plus directe", explique le Dr Alexandre Hage, chirurgien ophtalmologue à l'Hôpital National des Quinze-Vingts, centre spécialisé en ophtalmologie. Et même lorsqu'il fait mauvais temps et qu'on ne voit pas le soleil, des UV sont toujours présents. "Il ne faut pas se dire qu'on est tranquille quand il y a des nuages", confirme le chirurgien ophtalmologue.

Si les yeux sont pas assez bien protégés face à une exposition à beaucoup d'UV, comme à la montagne, ils peuvent s'inflammer. Cela se traduit par une photokératite, une inflammation de la cornée, la couche transparente à l'avant de l’œil. Cette affection est "assez fréquente", d'après le Dr Hage. La photokératite provoque, quelques heures après l'exposition aux UV, divers symptômes : douleur, rougeur, larmoiements, hypersensibilité à la lumière. Il est aussi possible de souffrir de maux de tête, d'une baisse de la vision ou encore d'un œdème au niveau de la paupière.

Alors comment protéger ses yeux pour éviter une photokératite ? C'est simple : pour skier (ou faire du snowboard ou de la luge...), il faut impérativement porter un masque de ski. "Les lunettes de soleil ne sont pas suffisantes. Elles protègent seulement de la lumière qui vient de devant, mais la lumière passe sur les côtés", alerte le chirurgien ophtalmologue. En plus de protéger des UV, le masque "permet d'éviter le vent et les éventuels corps étrangers", qui peuvent aussi irriter les yeux, ajoute-t-il. Et lorsque vous faites une pause pendant la journée, l'idéal est de garder votre masque, ou au moins de porter des lunettes de soleil. Certaines personnes doivent être particulièrement vigilantes : "celles qui ont une sécheresse oculaire, qui ont des troubles de la surface oculaire ou des antécédents de traumatismes oculaires", liste le Dr Hage.

Si vous avez oublié de protéger vos yeux et que vous souffrez d'une kératite, il est préférable de consulter un professionnel de santé si possible. En attendant, nettoyer ses yeux avec du sérum physiologique et éviter absolument d'exposer ses yeux au soleil pendant un jour ou deux permet de "diminuer l'inflammation et d'accélérer la réparation tissulaire", précise le Dr Hage.

"Heureusement, la photokératite laisse peu de séquelles", rassure-t-il. Mais en cas d'exposition chronique des yeux aux UV sans protection, cela peut provoquer une inflammation chronique. Alors pour éviter de "gâcher ses vacances, mieux vaut prévenir que guérir !" conclut l'expert.