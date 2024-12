L'espérance de vie en bonne santé augmente, la France parmi les meilleurs élèves d'Europe

Chaque année, la Drees publie les données de l'espérance de vie, mais aussi de l'espérance de vie sans incapacité.

Bonne nouvelle ! L'espérance de vie sans incapacité s'allonge encore en France, d'après une étude de la Drees (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques) publiée ce mardi 31 décembre 2024. Cet indicateur de santé "correspond au nombre d'années qu'une personne peut compter vivre sans souffrir d'incapacité dans les gestes de la vie quotidienne" après 65 ans, explique la Drees.

En 2023, l'espérance de vie sans incapacité à 65 ans est de 12 ans pour les femmes, et de 10,5 ans pour les hommes. Cet indicateur "progresse régulièrement depuis 2008", d'après la Drees. Les Français peuvent ainsi espérer vivre presque 2 années de plus sans incapacité après 65 ans par rapport à 2008. Soit une augmentation moyenne d'un mois et demi par an. L'indicateur a même augmenté plus rapidement que l'espérance de vie, qui est elle de 85,7 ans pour les femmes et 80 ans pour les hommes, d'après l'INSEE.

Ces dernières années, avec la pandémie, "les espérances de vie sans incapacité à 65 ans ont connu des évolutions heurtées et importantes. Elles ont crû fortement en 2021 avant de baisser tout aussi fortement en 2022", rapporte l'institut gouvernemental. Heureusement, cette tendance a la baisse n'a pas duré, et l'espérance de vie sans incapacité a retrouvé son niveau d'avant la pandémie.

La France se situe dans le haut du classement européen, puisqu'elle est le 5e pays de l'Union européenne "pour l'espérance de vie sans incapacité des femmes à 65 ans, supérieure de 2 ans et 6 mois à la moyenne européenne", rapporte la Drees. Du côté des hommes, la France se place en 7e position, avec une espérance de vie sans incapacité supérieure de 1 an et 4 mois par rapport à la moyenne européenne. Les femmes françaises sont même celles qui ont la 2e meilleure espérance de vie à 65 ans en Europe, et les hommes la 4e. "Ces évolutions traduisent le recul de l'âge à partir duquel apparaissent les maladies chroniques liées au vieillissement et limitant les personnes dans leur vie quotidienne", d'après l'étude.