Météo. Le temps de ce week-end a une particularité et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde

Le dernier week-end d'avril s'annonce sous les meilleurs auspices côté météo. Il faut en profiter tout particulièrement.

La météo a été très clémente cette semaine. Ce vendredi 24 avril encore, le soleil domine et les températures sont à la hausse. La barre des 20 degrés est souvent dépassée. Ce temps printanier va durer puisque le week-end s'annonce calme et sec sur l'ensemble du pays. La France reste sous la protection de l'anticyclone présent sur les îles britanniques.

Le soleil va rayonner presque partout. Quelques nuages sont possibles dans le sud-ouest, au moins le matin. Il fera entre 17 et 24 degrés l'après-midi, soit des valeurs supérieures aux normales de saison, précise La Chaine Météo. Dans le nord-est, il peut faire encore un peu frais en matinée, mais après le mercure remonte vite, provoquant de grandes amplitudes thermiques dans la journée. Seuls petits bémols : du côté de la Manche, un petit vent frais d'est souffle pouvant rendre le ressenti moins agréable. De plus, des orages éclatent sur les Pyrénées, avec aussi un risque d'avalanches à surveiller.

© La Chaine météo

Les conditions météo seront quasiment les mêmes entre samedi et dimanche. Dimanche, toutefois, le sud-ouest retrouve le soleil et des pointes à 27 degrés sont alors possibles du côté de Bordeaux, Limoges et Perpignan. Les 25 degrés seront aussi atteints en Bretagne. C'est donc l'occasion de profiter pour sortir, voire manger en terrasse. Les vacanciers seront aussi ravis. Pensez toutefois à bien arroser votre jardin car un assèchement des sols superficiels commence à se faire sentir, surtout dans le nord-ouest.

Au vu de ces prévisions, La Chaine Météo note une particularité pour ce dernier week-end d'avril : c'est "le plus calme depuis début 2026". La bonne nouvelle ne s'arrête pas là puisque cette météo printanière devrait se poursuivre jusqu'à début mai, malgré quelques pluies possibles au sud. C'est aussi ce que prévoit Météo-France : "ce blocage anticyclonique pourrait persister même jusqu'à la fin du mois d'avril sur une large moitié nord contribuant ainsi à la poursuite de l'assèchement des sols". La résistance de l'anticyclone pourrait permettre d'avoir un beau week-end du premier mai, en tout cas sur une large moitié nord, même si ces prévisions restent à confirmer au vu du délai.