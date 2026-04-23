Pour seulement 3 euros, ce produit Action relooke votre cuisine ou votre salle de bains sans travaux

Pas besoin de travaux pour moderniser la cuisine, la salle de bains ou même les toilettes avec ce produit facile à utiliser.

Bien souvent, avec le printemps, on a envie de nouveauté à la maison. Que ça soit un nouveau meuble, une nouvelle couleur sur les murs, une cuisine plus moderne, ou encore une nouvelle salle de bains, un peu de changement à la maison fait du bien au moral. Mais c'est toujours le même problème : soit on n'a pas le budget, soit on n'a pas le temps, soit les travaux font peur. Résultat : on repousse les projets déco et aménagements à plus tard.

Parmi les travaux le plus souvent mis de côté : la cuisine, la salle de bains ou les toilettes. Tout simplement car le prix peut vite grimper, et bien souvent, les travaux prennent du temps et sont difficiles à faire soi-même. Et pourtant, il existe des solutions accessibles à tous les portefeuilles, mais aussi aux non bricoleurs.

Les enseignes comme Action, Lidl ou Gifi l'ont bien compris. Elles imaginent toujours des produits innovants à bas prix pour vous faciliter le quotidien. Que cela soit pour un meuble pratique, un accessoire déco qui transforme votre intérieur en un clin d'œil ou du matériel de bricolage à prix mini, il faut toujours penser à aller faire un tour dans les magasins de hard discount, on y trouve très souvent ce dont on a besoin.

© Action

Dans les rayons cuisine et salle de bains chez Action, parmi les nouveautés, nous avons déniché un produit qui devrait en séduire plus d'un pour son petit prix, sa facilité d'utilisation, et son côté déco. Alors si votre cuisine ou votre salle de bains est vieillissante, ou tout simplement si vous avez envie de nouveauté chez vous, craquez sur ces dalles chez Action. Vendues à 2,99 euros par paquet de 12 (soit 25 centimes pièce) au format 15 x 15 cm, ces dalles autoadhésives se collent tout simplement sur votre ancienne crédence en un rien de temps.

On vous rassure, vous n'avez pas besoin d'être un grand bricoleur ou d'avoir un matériel de pro pour donner un nouveau look à votre cuisine en moins d'une heure. Dégraissez et nettoyez bien vos anciennes dalles, séchez-les bien, et collez tout simplement les nouvelles. Et le tour est joué, ce petit détail vous donnera l'impression d'une nouvelle cuisine !

Faciles à poser, elles résistent à l'eau et sont très simples d'entretien. Côté design, elles existent en différents motifs pour s'intégrer dans n'importe quel style de cuisine. Vous pouvez aussi les utiliser dans la salle de bains ou les toilettes. Vous les trouverez au rayon peinture de votre magasin Action. Sinon, n'hésitez pas à demander à un vendeur à la référence 3016648.

Autre option, vous pouvez aussi changer le sol de la cuisine sans y verser un mois de salaire. Toujours chez Action, vous trouverez des dalles adhésives pour le sol (référence 3215287), de couleur grise pour ajouter une touche de modernité. Elles mesurent 30,5 x 30,5 cm et sont vendues par 11 au prix de 7,95 euros, soit 7,77 euros le m2. Attention, ces dalles conviennent uniquement pour les sols intérieurs. Comme les dalles murales, ces dalles de sol sont très faciles d'entretien (Linternaute n'a pas été rémunéré pour cet article).