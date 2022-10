Heure d'hiver 2022 : la nouvelle heure, c'est pour quand ?

Comme chaque année au mois d'octobre, il faut reculer les aiguilles de ses horloges d'une heure. A quelle heure précisément ?

C'est dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 ocotbre que tous les Français et les ressortissants de l'Union Européenne sont invités à passer à l'heure d'hiver. Pour cela, rien de plus simple : il suffit de reculer les aiguilles de ses montres et de ses horloges d'une heure. Officiellement, c'est à 3h00, dimanche matin, que s'effectue le passage à l'heure d'été : ainsi, à 3h00, il sera en réalité 2h00. Nous gagnons donc tous une heure de sommeil - ou d'autre chose -, mais perdons en ensoleillement en soirée.

Les règles du changement d'heure sont les mêmes dans toute l'Union Européenne depuis 1998. Il suffit de retenir ceci pour ne pas se tromper : le passage à l'heure d'hiver intervient toujours le dernier dimanche du mois d'octobre, où il faut reculer les aiguilles de ses horloges d'une heure. Pour le passage à l'heure d'hiver, c'est toujours le dernier dimanche du mois d'octobre qu'il faut reculer sa montre d'une heure, on gagne alors "une heure de sommeil" selon l'expression communément employée.

Le changement d'heure permet-il des économies d'énergie ?

Cette année, le changement d'heure s'effectue durant le week-end de la Toussaint puisque ce jour de fête religieuse, férié, tombe le mardi 1er novembre. Ceux qui ont la chance de ne pas travailler ce jour-là auront donc un jour supplémentaire pour assimiler l'heure perdue l'avant veille. Comme chaque année cependant, les critiques contre le changement d'heure en France vont refaire surface : est-ce vraiment utile en termes de consommations d'énergie ? Y-a-t-il des conséquences pour la santé ?

Le principal avantage pointé par les autorités en faveur du changement d'heure est l'économie d'énergies que celle-ci permettrait. L'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'a évaluée à 4 % des consommations d'éclairage en France. Une donnée contestée : l'opposition au changement d'heure, qui peut être farouche, parle d'économies dix fois moindres, les économies d'énergies du soir étant compensées par celles du matin. En outre, en faisant commencer l'activité plus tôt dans toutes les villes du pays, le changement d'heure serait à l'origine des pics de pollution souvent constatés l'été.

La fin du changement d'heure ajournée

Des questions sont aussi soulevées sur l'impact du changement d'heure pour la santé. En perdant une heure de sommeil en été ne risque-t-on pas de fatiguer l'organisme ? C'est la thèse, entre autre, d'un rapport d'information du sénat sur la question. Outre la fatigue, une perturbation de l'horloge biologique serait aussi provoquée par le changement d'heure selon ses détracteurs : sommeil, repas, humeur, concentration en seraient affectés.

C'est pourquoi la fin du changement d'heure a fait son chemin ces dernières années. Le Parlement européen a voté en faveur de la suppression du changement d'heure saisonnier le 26 mars 2019. L'ensemble des Etats membres de l'UE devaient ensuite se coordonner sur l'heure à conserver et la réforme devait entrer en vigueur en 2021. Mais la crise sanitaire du Covid-19 et un avis défavorable du Conseil européen sont passés par là, ajournant la question de la fin du changement d'heure. Le texte n'a pas été réexaminé pour le moment.