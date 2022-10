Changement d'heure : il est prévu demain !

Le passage à l'heure d'hiver est imminent. Cette nuit, les Francais pourront s'accorder une heure de sommeil supplémentaire.

C'est dans la nuit du samedi au dimanche 30 octobre que la France et nombreux autres pays du monde gagneront une heure de sommeil certes, mais perdront jusqu'à mars 2023 une heure d'ensoleillement naturel. Il ne faudra pas oublier de prendre en compte cette information : (très) tôt dans la nuit de dimanche lorsqu'il sera 3h du matin il sera de nouveau 2h.

D'autres pays seront concernés par ce changement d'heure, une soixantaine de pays appliquent le changement d'heure saisonniers. Depuis 2002, le changement d'heure s'opère de façon identique dans tous les États membres de l'Union Européenne. Certains pays ont pris la décision d'abandonner les changements d'heure saisonniers : comme la Turquie, l'Ukraine, ou l'Egypte... Parfois l'organisation autour du changement d'heure diffère au sein d'un même pays en raison de leurs dimensions, comme pour les États-Unis. Le changement d'heure est d'ailleurs une aberration pour certains sénateurs américains, le sénateur Marco Rubio a d'ailleurs déclaré "Changer d'heure est un concept dépassé, qui est source de frustration et de confusion. C'est tout simplement stupide, il n'y a pas d'autre façon de le dire". Il est d'ailleurs à l'origine d'une loi votée à l'unanimité par le Sénat américain pour supprimer le passage à l'heure d'hiver. Certains Etats à l'Est du continent américain voient le soleil se coucher un peu après 16h... La chambre des représentants et Joe Biden ne sont pas encore prononcés pour adopter cette loi.

Changement d'heure également de plus en plus contesté par les citoyens de l'Union Européenne. La Commission européenne avait lancé une consultation publique en 2018 près de 4,6 millions de réponses avaient été collectées avec 84% favorables à la suppression du changement d'heure. Cependant la directive qui devait acter la suppression du changement d'heure n'a jamais été adoptée en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, le texte est donc tomber dans les abysses des textes européens à voir le jour. Ce n'est donc pas la dernière fois que les européens changeront d'heure, la prochaine étape ce sera l'heure d'été le dernier week-end de mars 2023.