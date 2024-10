Le changement d'heure d'octobre est spécial : pourquoi les Français seront encore décalés à l'heure d'hiver

Le changement d'heure 2024, c'est pour ce week-end. Avec une bizarrerie historique lors de l'heure d'hiver.

Il fait débat depuis des décennies. On lui attribue fatigue, troubles du sommeil, pollution et même morts sur les routes à cause de l'obscurité plus importante le soir. Le changement d'heure d'hiver est enfin arrivé. Dans quelques heures, à 3 heures du matin cette nuit même, il sera en réalité 2 heures selon le dispositif officiel de l'Union européenne. Le changement d'heure implique une heure de plus de sommeil. Mais pour beaucoup, l'heure aura déjà changé ce samedi soir, au moment d'aller se coucher. Pour d'autres, l'heure sera transformée ce dimanche matin.

A l'origine de ce dispositif, il faut remonter à l'heure d'été dans laquelle nous vivons depuis la fin mars. L'heure d'été a été instaurée en 1976 pour profiter au maximum de l'ensoleillement, notamment en fin de journée, lors de la période estivale. En avançant l'heure, à GMT+2 (soit deux heures de décalage avec l'heure dite "solaire"), on économiserait en effet en éclairage et en chauffage. Des économies contestées et chiffrées par l'Ademe, l'Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie, à moins de 400 Gw par heure en moyenne désormais.

Le passage à l'heure d'hiver n'est qu'un retour en arrière, à l'heure "normale" en France. Mais le pays conserve encore un décalage d'une heure avec le méridien de Greenwich, soit GMT+1. Une bizarrerie historique. La France a en effet changé son rapport au soleil il y a plusieurs décennies. À l'origine ? La Seconde Guerre mondiale et plus exactement, l'Occupation allemande. À cette époque, l'envahisseur refuse de s'adapter à l'heure française et oblige d'abord la zone occupée à basculer à GMT+1, l'heure de Berlin. La zone libre finira par y passer aussi quelques mois plus tard, le régime de Vichy acceptant de passer à l'heure germanique, notamment pour faciliter la vie de la SNCF et de ses trains. Une décision lourde de conséquences qui n'a jamais été modifiée depuis.

Résultat : cela fait trois quarts de siècle que les Français vivent durant cinq mois de l'année, de fin octobre à fin mars, avec une heure de plus que l'heure universelle GMT (Greenwich mean time), soit GMT+1. Les plus optimistes pourront toutefois se réjouir : cet "oubli" de l'histoire, certes embarrassant, permet de conserver davantage de luminosité en fin de journée durant les longs mois d'automne et d'hiver. Imaginez : si nous décidions de nous baser sur l'heure naturelle (soit GMT pile), la nuit tomberait en milieu d'après-midi en hiver, vers 16 heures au lieu de 17 heures aujourd'hui.