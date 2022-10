Mais au fait, à quoi ça sert le changement d'heure ?

Dans la nuit du 29 au 30 octobre 2022, nous passons à l'heure d'hiver. D'où vient cette tradition de changer d'heure deux fois par an et à quoi sert-elle ?

C’est la même chose tous les ans. Lors du dernier week-end d’octobre, on retarde les pendules d'une heure. À trois heures du matin ce dimanche 30 octobre 2022, il sera en fait seulement deux heures, ce qui permet de gagner une heure de sommeil mais ce n'est pas la raison de ce changement d'heure. En France, on a adopté le changement d’heure en 1975, après le 1er choc pétrolier de 1973-1974. Valéry Giscard d'Estaing en est l'instigateur. Le but vise à faire mieux correspondre les heures de travail et les heures d’ensoleillement afin notamment de faire des économies en limitant l’utilisation d’un éclairage artificiel. En 2009, le changement d'heure avait permis d'économiser 440 GWH d'électricité, et d'empêcher l'émission de 44 000 tonnes de C02, selon les derniers chiffres disponibles. C'était il y a plus de 12 ans... L'idée, à la base économique, est par ailleurs au fil des années devenue un argument pour les écologistes.

C’est la même chose tous les ans, lors du dernier week-end d’octobre. Et depuis 1998 c’est aussi la même chose dans tous les pays de l’Union européenne. D’après un sondage OpinionWay pour Comprendre Choisir, publié en octobre 2014, les Français n’approuvaient déjà plus cette pratique pour plus de la majorité d’entre eux (54 %). Ils étaient à peine un sur cinq à se prononcer pour (19 %). Enfin, un peu plus d'une personne interrogée sur quatre se déclarait indifférente (27 %). Une grande majorité d’entre elles ignoraient même que le changement d’heure avait été instauré afin de réaliser des économies (59 %), seul comptait déjà l’impact de ce changement sur le sommeil, l'alimentation ou l'humeur, 75 % l’estiment ainsi négatif.

Cinq ans plus tard, le changement d'heure faisait l'objet d'une consultation européen puis française. Après un vote des citoyens européens à l'été 2018, très majoritairement favorables (84%) à la suppression du changement d'heure saisonnier (d'hiver et d'été), les Français se sont aussi prononcés en masse (83,71%) "pour" la fin du changement d'heure en février 2019. Le Parlement européen a également confirmé cette volonté le 26 mars 2019 à 410 voix "pour", versus 192 voix "contre" et 51 abstentions. Dans les autres pays de l'UE, des consultations ont aussi été organisées. Las. Les discussions sur la fin du changement d'heure au niveau des États membres sont à l'arrêt depuis juin 2019 et un avis défavorable des services juridiques du Conseil de l'UE.