Inondations à Ajaccio : un déluge en moins d'une heure

Un déluge s'est abattu sur la ville d'Ajaccio en Corse ce jeudi 11 juin 2020. D'importants dommages matériels sont à déplorer. Le point en images.

Ce jeudi 11 juin 2020, Météo France a classé la Corse en vigilance jaune "orage" jusqu'à 18h. Cependant, depuis quelques heures à Ajaccio des pluies diluviennes se sont abattues sur la ville. Le quartier des Salines (nord-est de la ville) est particulièrement touché. En début d'après-midi, les intempéries ont atteint les quartiers de Pietralba, Rocade et Mezzavia. Ces déferlements d'eau ont causé de nombreux dommages matériels. Un Ajaccien a relaté à France3 : "A Ajaccio, je suis le premier à avoir perdu ma voiture. J'ai l'eau qui monte jusqu'aux genoux. Je n'ai plus de voiture, le système électrique, tout, tout est pété... je viens de l'acheter."

Leau commence à monter comme ici dans le quartier des Salines à Ajaccio

Crédit Pierre-Antoine Fournil pic.twitter.com/vAzQh7k2Z3 — Corse-Matin (@Corse_Matin) June 11, 2020

Vue aérienne du quartier des Salines à Ajaccio totalement sous les eaux après les fortes pluies.

(Video Claire Gimenez) pic.twitter.com/NhgjwcUOya — Corse-Matin (@Corse_Matin) June 11, 2020

Ces inondations sont probablement liées à des problèmes d'évacuation d'eau. Le service d'incendie et de secours de Corse-du-Sud a déclaré qu'aucun blessé n'est à déplorer. Toutefois, plusieurs mises en sécurité ont été opérées. Marina Raibaldi, journaliste météo à France 3 Corse, a précisé qu'en "cette période de l'année, ces épisodes sont classiques. Là, on a eu entre 10 et 30 litres d'eau au mètre carré." L'amélioration est prévue dans le courant de l'après-midi.