"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 17 juillet 2020, 39 millions d'euros en jeu"

RESULTATS EUROMILLIONS - L'Euromillions met en jeu un jackpot de 39 millions d'euros pour le joueur qui trouvera la combinaison gagnante. Pour le tirage de ce vendredi 17 juillet 2020, retrouvez dès 21 heures le code My Million et les résultats complets à 21h30.

La célèbre loterie européenne offre ce vendredi un pactole de 39 millions d'euros pour le joueur qui trouvera les bons résultats complets de la combinaison gagnante. Pour ce tirage de l'Euromillions du 17 juillet 2020, deux possibilités s'offrent à vous si vous voulez tenter votre chance : vous pouvez jouer en ligne sur le site de la Française des jeux (FDJ) ou vous rendre chez votre buraliste. Pour rappel, l'Euromillions propose deux tirages hebdomadaires les mardis et vendredis. Le jackpot minimum est de 17 millions d'euros : lorsqu'aucun joueur ne remporte les gains, ceux-ci progressent rapidement. A chaque tirage sans gagnant, le jackpot à remporter augmente par palier de 10 millions d'euros.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Connaissez-vous les règles de la loterie Euromillions ? Elles sont simples : pour participer à un tirage, il faut remplir une grille Euromillions – My Millions en cochant 7 numéros : 5 numéros sur une grille de 50 chiffres et 2 numéros étoiles sur une grille de 12. Si vous n'avez pas de chiffres fétiches, pas de panique ! L'option "Flash" vous permet de laisser le hasard choisir vos numéros et vos étoiles ! La combinaison sera automatiquement déterminée par la machine. Cette option est disponible "chez votre détaillant FDJ ou en ligne, sur notre site ou notre application", indique le site de la FDJ.