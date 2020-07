"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 21 juillet 2020 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS - L'intégralité des résultats de l'Euromillions est en ligne ! Serez-vous le grand gagnant de ce tirage de l'Euromillions du mardi 21 juillet 2020 ? La réponse ci-dessous !

[Mis à jour le 21 juillet 2020 à 21h22] Après l'annonce du code My Million, c'est au tour des résultats complets de l'Euromillions d'être en ligne sur notre page ! Ce mardi 21 juillet 2020, 50 millions d'euros étaient mis en jeu pour ce tirage de l'Euromillions. Si vous n'avez pas remporté le jackpot ce soir, ne soyez pas déçus, de nombreuses autres opportunités se présenteront lors des prochains tirages. Avec d'aussi belles sommes à gagner ! Vous pourrez participer chez votre buraliste ou en ligne, via l'application ou le site dédiés. Retrouvez le détail des résultats de l'Euromillions ci-dessous.

Le tirage de l'Euromillions du 21 juillet 2020 :

14-15-24-29-42 et numéros étoiles 2 et 4

Code My Million : RV 049 2923 (Île-de-France)

Si vous souhaitez participer à ce tirage de l'Euromillions, il vous faut remplir une grille en cochant 7 numéros : 5 chiffres sélectionnés sur une grille de 50 numéros et 2 étoiles parmi une grille de 12. Vous gagnez les gains de rang 1 - soit le jackpot de 50 millions - si vous avez trouvé les 5 numéros gagnants et les 2 étoiles. Depuis le 1er février 2020, le montant maximal des gains mis en jeu est passé de 190 à 250 millions d'euros. À chaque tirage, si aucun vainqueur n'est identifié, les gains progressent par paliers de dix millions d'euros. Ainsi, si personne ne remporte ce tirage, 60 millions d'euros seront mis en jeu vendredi prochain.

Si vous êtes ce mardi 21 juillet le ou la grand(e) gagnant(e) du tirage de l'Euromillions, n'oubliez pas que certaines règles sont à respecter. À partir d'un certain jackpot, les heureux élus se voient suivis par un service spécialisé mis en place par la Française des jeux et visant à apporter un soutien psychologique. En effet, gagner autant d'argent peut-être un véritable choc. De plus, un délai est à respecter pour réclamer son dû ! En France, la période est de 60 jours, contre 140 en Belgique. Si vous n'avez pas réussi à trouver les bons numéros lors de tirage de l'Euromillions, n'hésitez pas à rejouer lors du prochain !