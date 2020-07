"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 24 juillet 2020 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Les résultats complets de l'Euromillions sont disponibles ! Êtes-vous le ou la grand(e) gagnant(e) de ce tirage de l'Euromillions ? Réponse ci-dessous…

[Mis à jour le 24 juillet 2020 à 21h44] Ce vendredi 24 juillet 2020 a-t-il marqué votre jour de chance ? 17 millions d'euros étaient mis en jeu pour ce nouveau tirage de l'Euromillions. Si ce n'est pas le cas, ne désespérez pas, vous pouvez toujours participer aux prochains tirages de l'Euromillions, organisés tous les mardis et vendredis. Le site de la Française des jeux résume ainsi les règles : pour jouer à EuroMillions – My Million, il vous suffit de cocher 7 numéros : 5 numéros sur une grille de 50 et 2 étoiles sur une grille de 12. Vous remportez ensuite le jackpot si vous avez l'intégralité de la combinaison gagnante, soit les 5 numéros gagnants et les 2 étoiles.

Le tirage de l'Euromillions du 24 juillet 2020 :

8-9-27-28-50 et numéros chance 4 et 12

Code My Million : JH 979 5073 (Grand-Est)

Lors du tirage de mardi, le 21 juillet 2020, un gagnant a remporté 50 millions d'euros à l'occasion du premier tirage hebdomadaire de l'Euromillions. Par ailleurs, trois joueurs européens ont gagné 177 754,50 d'euros grâce à leurs cinq bons numéros et une étoile, mais aucun Français n'est parti avec une pactole à six chiffres. En revanche, trois joueurs, dont deux Français, ont réussi à remporter 41 544,10 d'euros grâce à leurs cinq bons numéros. Des plus petites sommes ont également été raflées par 37 gagnants européens dont 8 Français qui sont repartis avec 1 049,10 d'euros grâce à quatre bons chiffres et deux étoiles.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Si vous aimez vous interroger sur les statistiques, vous vous demandez sûrement quelles sont vos probabilités de gagner lors d'un tirage de l'Euromillions ? D'après le site de la Française des jeux (FDJ), si vous détenez trois bons numéros et une bonne étoile, vous remportez d'ores et déjà un petit gain théorique de 11,26€. En cochant l'option de jeu "Étoile +", vous pouvez rapidement augmenter vos gains ! Par exemple, si vous avez trois bons numéros et une bonne étoile, votre gain théorique passe cette fois-ci à 14,10 €. Il est donc possible de remporter facilement une mise, même sans toucher le jackpot de 17 millions d'euros.