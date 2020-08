"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 7 août 2020, 64 millions d'euros en jeu"

RESULTATS EUROMILLIONS - Et si vous terminiez la semaine en beauté en empochant le jackpot du tirage de l'Euromillions ? Les résultats du jour sont peut-être à portée de main, qui sait ?

En cette journée de canicule, bon nombre d'entre nous rêvent d'installer une climatisation dans leur intérieur, voire même une piscine ! Si vous remportiez le tirage de l'Euromillions ce vendredi 7 août 2020, la question ne se poserait plus entre opter pour des Magnum ou des glaces à l'eau. À vous la fraîcheur ! Moyennant seulement 2,50 euros, le prix d'un grille classique de l'Euromillions, vous pourriez en effet empocher jusqu'à 64 millions d'euros. Et si un petit don aux sinistrés de Beyrouth serait le bienvenu, vous auriez toujours de quoi payer votre tourner de glaces à tout le quartier, voire même à toute la ville !

> Tentez votre chance pour ce tirage avec une grille FDJ

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Ainsi, avec 64 millions d'euros, il est possible d'acheter 3 555 555 ventilateurs sur pied chez Monoprix, mais également 133 611 ventilateurs hyper modernes de la marque Dyson. Plutôt que d'opter pour un ventilateur, vous pourriez également vous offrir une belle climatisation. Avec le jackpot mis en jeu pour le tirage de l'Euromillions de vendredi, ce n'est pas un, mais bien 110 535 climatiseurs réversibles prêts à poser dans lesquels vous pourriez investir. Vous pourriez également acheter plus de 20 millions de paquets de 4 glaces Magnum au chocolat et aux éclats d'amandes. Enfin, l'enfant qui sommeille en vous pourrait investir dans plus de 24,6 millions de paquets de glaces à l'eau fusée, de quoi rendre jaloux une bonne partie de vos collègues c'est certain !