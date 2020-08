"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 21 août 2020  [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS – 110 millions d'euros sont en jeux lors du tirage du vendredi 21 août 2020. Avez-vous trouvé les bons numéros ? Il est temps de découvrir les résultats.

[Mis à jour le 21 août 2020 à 21h33] Les vacances touchent à leur fin, et vous songez déjà, le cœur lourd, à reprendre le chemin du travail. Ce vendredi 21 août, avec sa cagnotte de 110 millions d'euros, le tirage de l'Euromillions vous permettait d'aborder la rentrée avec une très bonne nouvelle ! Découvrez dès maintenant les résultats de ce tirage :

Le tirage de l'Euromillions du 21 août 2020 :

10 - 15 - 35 - 44 - 50 et les numéros étoile : 3 - 5

Code My Million MH 105 6486

Si vous n'avez pas remporté le jackpot, vous pourrez tenter votre chance au prochain tirage. Vous êtes sur la plage ou au fin fond de la campagne ? Vous avez aussi la possibilité de participer à l'Euromillions directement depuis le site ou l'application mobile de la Française des jeux. En quelques clics, tentez votre chance pour trouver les bons résultats. Une fois vos numéros cochés, rendez-vous sur notre page dès 21 heures pour découvrir le code My Million, qui permettra peut-être à l'un d'entre vous de devenir millionnaire.

La France n'est pas la seule à jouer à l'Euromillions. En effet, contrairement au Loto, il s'agit d'une loterie transnationale. 12 pays sont concernés ce qui en fait la plus grande loterie d'Europe. L'initiative de créer un tel jeu est venue de la Française des jeux. Le premier tirage de l'Euromillions a eu lieu le vendredi 13 février 2004 et a rassemblé des joueurs britanniques, espagnols et français. Le jackpot mis en jeu était de 15 millions d'euros.