"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 25 août 2020 [EN DIRECT]"

RESULTATS EUROMILLIONS – C'est le grand moment ! Après avoir découvert le code My Million, voici les résultats de l'Euromillions. Êtes-vous l'heureux élu de ce tirage de l'Euromillions du mardi 25 août ?

[Mis à jour le 25 août 2020 à 21h23] Les jeux sont faits ! Si vous avez tenté votre chance pour ce tirage de l'Euromillions du mardi 25 août, vous avez sûrement le cœur battant et les mains moites. C'est que la cagnotte de l'Euromillions mise en jeu aujourd'hui avait de quoi faire tourner des têtes. Alors, avez-vous trouvé les bons résultats de l'Euromillions ? Les 122 millions d'euros sont-ils pour vous ? Après le code My Million, découvrez sans plus attendre les résultats de l'Euromillions, qui pourront peut-être permettre à l'un d'entre vous de changer de vie.

Le tirage de l'Euromillions du 25 août 2020 :

7-18-30-37-39 et les numéros étoile : 8-10

code My Million : QF 215 6243 (Internet)

Vous n'avez pas trouvé la combinaison gagnante ? Ne désespérez pas, chaque tirage de l'Euromillions met en jeu une incroyable cagnotte, qui pourrait être à vous en remplissant simplement une grille… et à condition de trouver les bons numéros, bien sûr ! Pour cela, il vous faudra vous rendre chez votre buraliste pour acheter votre précieux sésame vers la fortune, autrement dit, votre grille d'Euromillions, qui vous permettra peut-être de changer de vie. Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Tentez votre chance depuis le site Internet de la Française des jeux ou depuis l'application mobile dédiée.