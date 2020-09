"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 4 septembre 2020, 17 millions d'euros en jeu "

RESULTATS EUROMILLIONS – En ce vendredi 4 septembre 2020, le tirage de l'Euromillions pourrait vous permettre de décrocher jusqu'à 17 millions d'euros... Allez-vous jouer pour tenter de trouver les bons résultats de l'Euromillions ?

Ce vendredi 4 septembre, le tirage de l'Euromillions vous offre l'opportunité de terminer la semaine sur une note plus que positive, avec ses 17 millions d'euros mis en jeu. Vous êtes déjà fatigués, une semaine seulement après avoir repris le travail ? En validant votre grille d'Euromillions chez votre buraliste, vous pourriez peut-être ne plus avoir besoin de retourner au bureau lundi ! Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez également essayer de trouver les bons résultats de l'Euromillions en jouant depuis le site Internet de la Française des jeux, ou directement sur votre smartphone via l'application mobile dédiée.

> Tentez votre chance pour ce tirage avec une grille FDJ

En ligne ou sur bulletin papier, les règles sont les mêmes pour participer au tirage de l'Euromillions du vendredi 4 septembre 2020. Cochez cinq numéros sur une grille de 1 à 50, puis deux numéros étoiles sur une grille de 1 à 12. Comme toujours, un code My Million vous sera attribué aléatoirement pour chaque grille d'Euromillions validée. Ainsi, même sans trouver les bons résultats de l'Euromillions, vous avez tout de même un chance de devenir millionnaire ! Pour savoir ce que le destin vous réserve, rendez-vous sur notre page dès 20h50 pour découvrir le code My Million.