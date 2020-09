"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 18 septembre 2020"

RÉSULTATS EUROMILLIONS - L'intégralité des résultats de l'Euromillions sera dévoilé sur cette page vers 21h30. Ce vendredi 18 septembre 2020, 67 millions d'euros sont à gagner. Il est encore temps de participer au tirage du jour !

[Mis à jour le 18 septembre à 19h01] Serez-vous l'heureux gagnant du tirage de l'Euromillions ? Ce vendredi 18 septembre 2020, pas moins de 67 millions d'euros sont en jeu. Alors, la combinaison gagnante vous permettra-t-elle de remporter le jackpot ? Pour savoir si votre grille comporte les précieux numéros tirés au sort, découvrez tous les résultats de l'Euromillions sur notre page. Ils seront dévoilés sur les coups de 21h30.

Pour participer au tirage de l'Euromillions, voici un rappel rapide des règles. C'est très simple et cela peut changer votre vie : il vous suffit de cocher 7 numéros, soit 5 numéros sur une grille de 50 numéros et 2 étoiles sur une grille de 12 numéros. Une grille d'Euromillions coûte seulement 2,50 euros. Alors, pourquoi ne pas tenter votre chance ?

Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous rendre chez votre buraliste pour acheter votre grille d'Euromillons. Si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas vous déplacer, vous avez également la possibilité de jouer directement depuis le site de la Française des jeux ou sur l'application mobile dédiée. Que votre bulletin soit en version papier ou virtuel, tous les moyens sont bons pour jouer et peut-être devenir millionnaire.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Si vous gagnez au tirage de l'Euromillions, une panoplie de choix s'offrira à vous. Arrêter de travailler et voyager à travers le monde, acheter une villa de rêve, vous octroyer cette voiture luxueuse qui vous fait de l'œil depuis des années… En 2018, une jeune femme d'une vingtaine d'années détenait le record du plus gros jackpot Euromillions - My Million jamais remporté par un joueur de son âge. "Quand j'ai appris que j'avais gagné, j'ai sauté de joie dans mon salon ! J'ai pleuré beaucoup aussi, tant d'émotions se bousculaient, c'est tellement incroyable ce qui m'arrive ! Quand je rêvais de gagner je me disais : 'Si je gagne, je change tout et je quitte tout'. Mais maintenant je me dis : 'Je ne change rien et je ne quitte rien'", confiait-elle à la Française des jeux (FDJ).