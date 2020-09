"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 22 septembre 2020, 76 millions d'euros en jeu"

RESULTATS EUROMILLIONS – 76 millions d'euros sont mis en jeu pour le nouveau tirage de l'Euromillions, ce mardi 22 septembre 2020. Un jackpot qui a de quoi faire rêver !

Ce mardi 22 septembre 2020, 76 millions d'euros sont mis en jeu pour le nouveau tirage de l'Euromillions. Une somme qui pourrait permettre de réaliser vos rêves les plus fous ! Que vous soyez joueur habitué ou curieux, participer au tirage de l'Euromillions est très simple : il vous suffit d'acheter une grille, chez votre buraliste ou en ligne (via l'application ou le site dédié) et de sélectionner six chiffres ainsi que deux numéros étoile. Les résultats de l'Euromillions sont ensuite communiqués à partir de 21 heures, avec le code My Million.

Les tirages de l'Euromillions donnent parfois lieu à de belles histoires. Le jackpot du 1er septembre a par exemple été remporté par un couple résidant à Sélestat (Bas-Rhin), comme le rapporte 20 Minutes. Il a empoché plus de 157 millions d'euros. C'est le troisième gain après celui de 169 millions remporté en 2012 et celui de 163 millions d'euros en 2011, précise le média. Quadragénaires, ils ont expliqué avoir choisi leurs numéros au hasard mais en glissant toujours un numéro fétiche dans la grille. "Nous ajoutons toujours une date de naissance ou le numéro de notre rue dans la grille", ont-ils confié. Une idée à suivre !