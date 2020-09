"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 22 septembre 2020 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS - L'intégralité des résultats de l'Euromillions est en ligne ! Ce mardi 22 septembre 2020, 76 millions d'euros étaient mis en jeu pour le tirage de l'Euromillions.

[Mis à jour le 22 septembre 2020 à 21h15] Les résultats de l'Euromillions sont en ligne ! Ce mardi 22 septembre 2020, 76 millions d'euros étaient mis en jeu pour ce nouveau tirage de l'Euromillions. Et peut-être serez-vous le ou la grand(e) gagnant(e). La combinaison qu'il fallait avoir pour empocher le jackpot est la suivante : 16-25-28-39-40 et numéros étoile 1 et 6. Si la date du 22 septembre ou votre numéro fétiche ne vous ont pas porté chance, de nombreux tirages de l'Euromillions restent à venir. Vous pourrez ainsi retenter votre chance tous les mardis et vendredi.

Le tirage de l'Euromillions du 22 septembre 2020 :

16-25-28-39-40 et numéros étoile 1 et 6

Code My Million : AM-862-6424 (bulletin validé sur internet)

Les tirages de l'Euromillions donnent parfois lieu à de belles histoires. Le jackpot du 1er septembre a par exemple été remporté par un couple résidant à Sélestat (Bas-Rhin), comme le rapporte 20 Minutes. Il a empoché plus de 157 millions d'euros. C'est le troisième gain après celui de 169 millions remporté en 2012 et celui de 163 millions d'euros en 2011, précise le média. Quadragénaires, ils ont expliqué avoir choisi leurs numéros au hasard mais en glissant toujours un numéro fétiche dans la grille. "Nous ajoutons toujours une date de naissance ou le numéro de notre rue dans la grille", ont-ils confié. Une idée à suivre !

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Si vous vous demandez quels numéros sortent le plus lors des tirages de l'Euromillions, la réponse est là. En effet, selon Loterie Plus, les chiffres qui sortent souvent sont le 1, le 39, le 42, le 43 et le 45. Les cocher sur votre grille lors du tirage de l'Euromillions vous portera donc peut-être chance. A contrario, le 10, le 11, le 21, le 22 et le 24 sortent moins souvent. Mais peut-être tomberont-ils justement bientôt… En ce qui concerne les étoiles, le site rapporte que les trois numéros les plus souvent tirés sont le 2, 6 et 3 tandis que le 5, le 4 et 9 ne sortent que très rarement.