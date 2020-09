"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 28 septembre 2020 [EN LIGNE]"

RÉSULTATS LOTO - Avez-vous la chance de remporter le tirage du Loto de ce lundi 28 septembre 2020 ? Pour le savoir, découvrez les résultats sur cette page.

[Mis à jour le 28 septembre 2020 à 21h14] C'est encore une très belle somme qui était en jeu aujourd'hui. La Française des jeux (FDJ) vous proposait de remporter pas moins de 6 millions d'euros, avec le tirage du Loto de ce lundi 28 septembre 2020. Pour cela, il vous suffisait de vous rendre dans un bureau de tabac ou bien sur le site de la Française des jeux, et d'acheter une grille au prix de 2,20 euros. Vous pouviez ensuite cocher les cases : cinq chiffres et un N° Chance. Comme tous les lundis, mercredis et samedis, les résultats sont à retrouver sur cette page. Cette fois encore, il n'y a pas de gagnant.

Le tirage du Loto du 28 septembre 2020 :

33-22-44-6-35 et numéro chance 2 (pas de gagnant)

Second tirage : 27-20-42-40-48

Dix codes gagnants : C 3910 2576 - C 8791 1234 - D 5456 5752 - D 9464 7037 - K 6510 6834 - O 1420 0956 - Q 0110 4608 - R 8166 5483 - V 1328 7126 - V 9569 7724

Pour tenter de trouver la prochaine combinaison gagnante, vous pouvez choisir vos chiffres porte-bonheur, votre date de naissance ou d'autres événements marquants de votre vie. Mais sachez que certains chiffres ressortent plus souvent que d'autres. La Française des jeux a observé qu'entre le 4 novembre 2019 et le 27 mai 2020, six boules ont été tirées fréquemment. Il s'agit du 7, du 30 et du 45 (15 fois) ; du 10 et du 29 (14 fois) ; et du numéro 26 (13 fois). Concernant le N° Chance, 3 chiffres se sont démarqués : le 9 (14 fois), le 8 (12 fois) et le 4 (11 fois). Alors, à vous de jouer !

Que vous offririez-vous, si vous deveniez millionnaire ? Vous vous êtes certainement déjà posé la question, surtout si vous jouez régulièrement au Loto ou à l'Euromillions. Avec 6 millions d'euros, vous auriez pu investir dans l'immobilier, voyager à travers le monde - lorsque les conditions sanitaires le permettront - ou même créer votre entreprise ! Toutes les idées sont possibles, et les gagnants du Loto en témoignent. Dans Le Club Argent en juillet 2020, une retraitée se confiait sur ses achats, après avoir remporté 13 000 euros. " Il me restait 4000 euros à rembourser d'un crédit à la consommation que j'avais souscrit deux ans auparavant, pour changer ma cuisine. J'avais une certitude : me débarrasser en priorité de cette mensualité de crédit d'un montant de 140 euros ", expliquait-elle avant de poursuivre : "Quant aux 9 000 euros restants, je les ai consacrés à l'achat d'une petite voiture d'occasion car la mienne avait déjà 9 ans. […] Nous avons fait un bon restaurant avec toute la famille et quelques achats dans les boutiques pour les plus petits, et c'est tout."