"Tempête Alex : la Bretagne, mais aussi la Vendée et la Gironde touchées, les prévisions"

ALEX - Attention aux rafales de vents violentes en Bretagne entre jeudi 1er octobre et vendredi 2 octobre, elles pourraient attendre 130 à 140 km/h localement. Les prévisions sur la tempête Alex avec MétéoConsult.

Attention à ne pas prendre les alertes des instituts météorologiques à la légère concernant la perturbation appelée "Alex", qui va impacter la façade ouest cette nuit, ce vendredi et ce samedi. Météo France parle d'une "forte tempête se produisant après une longue période de calme, associée à de forts cumuls de pluie", et a placé pour le moment 5 départements en alerte orange : le Finistère, les Côtes d'Armor, le Morbihan, l'Ile-et-Vilaine et la Loire-Atlantique. C'est donc la Bretagne qui est pour l'heure le territoire le plus concerné : des vents violents, avec des rafales qui pourraient dépasser les 140 km/h localement pourraient causer quelques dégâts cette nuit et vendredi matin. "Les départements 29, 85 voire 50 sont à la marge, mais et notamment sur la Vendée et le sud du Finistère, de fortes rafales sur le littoral sont probables, de l'ordre de 110 à 120 km/h, insiste Météo France.

#TempeteAlex : Rafales de vent tempétueuses attendues en milieu et fin de nuit de jeudi à vendredi (~130-140 km/h sur les côtes du #Morbihan et #LoireAtlantique voire plus sur îles/caps exposés) se propageant ensuite dans les terres en fin de nuit et matinée (100-120). #tempête pic.twitter.com/eUzjpkyaKK — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) September 30, 2020

MeteoConsult donne des précisions sur les autres territoires touchés. L'institut précise ainsi que la tempête Alex "se creuse dès la nuit de jeudi à vendredi dans le Golfe de Gascogne, remontant vers le Morbihan puis moulinant sur place vendredi". "Puis, samedi, ce creux dépressionnaire redescendra vers la Nouvelle-Aquitaine, entraînant dans son sillage les vents très forts et les pluies abondantes, avant de remonter à nouveau vers la Manche en cours de week-end". Attention par ailleurs aux vagues sur les bords de mer. MétéoConsult prévient ainsi qu'"outre les vents tempétueux, il faudra aussi être très prudent concernant le phénomène de surcote et de submersion marine dans la nuit de ce jeudi à vendredi, lorsque la houle déferlera au moment de la pleine mer de coefficient 87".