"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 3 octobre 2020 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO – Il est l'heure de découvrir les résultats du Loto de ce samedi 3 octobre. Avez-vous trouvé les numéros gagnants de ce tirage du Loto du samedi 3 octobre ?

[Mis à jour le 3 octobre 2020 à 21h32] Ce samedi 3 octobre, la cagnotte de 8 millions d'euros mise en jeu par le tirage du Loto avait encore de quoi en faire rêver plus d'un. Si vous avez validé votre grille de Loto avant 20h15, peut-être êtes-vous en train d'espérer une bonne nouvelle pour ce week-end. Alors, avez-vous trouvé la combinaison gagnante du Loto ? Pour le savoir, il est temps de vous munir de votre reçu, de croiser les doigts et de retrouver ci-dessous tous les résultats du Loto du samedi 3 octobre, avec le code Joker+ et les 10 codes gagnants à 20 000 €.

Le tirage du Loto du 3 octobre 2020 :

31-36-9-33-18 et le numéro chance : 2 (pas de gagnant)

Option 2nd tirage : 16-32-18-39-27

Joker+ ® 9 292 685

9 292 685 10 codes gagnants à 20 000 € : A 4502 0890 - F 1101 8684 - J 3324 0962 - K 7728 8154 - M 7313 9229 - P 3380 7146 - Q 5947 7563 - V 3589 3890 - V 4343 6815 - V 8113 9061

Ce samedi, vous aviez déjà tout prévu pour passer votre soirée, que ce soit devant un bon DVD avec un plateau de sushis ou chez des amis, dans le respect des gestes barrières, bien sûr. Mais vous n'avez pas non plus oublié de participer au tirage du Loto. En trouvant les bons résultats du Loto, vous pouviez en effet décrocher la très belle cagnotte de 8 millions d'euros mise en jeu. Vous n'êtes pas l'heureux gagnant de ce tirage du Loto ? Vous pouvez toujours retenter votre chance au prochain, en validant votre grille de Loto chez votre buraliste, depuis le site officiel de la Française des jeux ou depuis votre smartphone via l'application dédiée.

Que vous optiez pour une grille de Loto papier ou virtuelle, les règles restent les mêmes pour participer au tirage du Loto. Dans les deux cas, vous devez cocher sur votre grille de Loto 5 numéros entre 1 et 49, ainsi qu'un numéro chance entre 1 et 10. N'oubliez pas également qu'à chaque grille de Loto validée, un code aléatoire vous est attribué. Si ce code est tiré au sort, vous remportez la somme de 20 000 euros. Même sans trouver les bons résultats du Loto, vous avez toujours une chance d'ajouter quelques zéros à votre compte en banque !