"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 20 octobre 2020 [EN LIGNE]"

RÉSULTATS EUROMILLIONS - Que feriez-vous avec 64 millions d'euros ? C'est la somme qui était mise en jeu par le tirage de l'Euromillions de ce mardi 20 octobre 2020. L'intégralité des résultats a été dévoilée, et est disponible sur notre page.

[Mis à jour le 20 octobre 2020 à 21h35] Est-ce à votre tour de devenir millionnaire ? Ce mardi 20 octobre 2020, la Française des jeux vous proposait de remporter une jolie cagnotte, d'un montant de 64 millions d'euros. Rien que ça ! L'occasion pour l'heureux gagnant de ce tirage de l'Euromillions de se faire plaisir et d'offrir des cadeaux à ses proches. L'intégralité des résultats a été dévoilée, ainsi que le code MyMillion. Découvrez si la chance vous a souri, ci-dessous.

Le tirage de l'Euromillions du 20 octobre 2020 :

5-6-15-37-42 et les numéros étoile : 3-4

Code MyMillion : MW 147 9033 (gagnant Internet)

Pour participer au prochain tirage de l'EuroMillions - My Million, c'est très simple ! Si vous le souhaitez, offrez-vous un temps de pause dans votre journée de travail, pour vous procurer une grille au prix de 2,50 euros seulement, dans un bureau de tabac ou même en ligne - sur l'application ou le site de la Française des jeux. Il vous suffira ensuite de choisir 7 numéros à cocher (5 sur une grille de 50 et 2 étoiles sur une grille de 12 numéros). Le but du jeu est de trouver la combinaison gagnante. Tout est question d'instinct… ou de chance ! Les tirages de l'EuroMillions – My Million se déroulent chaque mardi et vendredi, et les résultats sont dévoilés sur notre site.