Résultat de l'Euromillion (FDJ) : le tirage du vendredi 23 octobre 2020, 77 millions d'euros en jeu [EN DIRECT]

RESULTATS EUROMILLIONS - Un pactole de 77 millions d'euros est en jeu lors du tirage de l'Euromillions du vendredi 23 octobre 2020. Allez-vous tenter votre chance ?

[Mis à jour le 23 octobre 2020 à 19h01] La vie de multi-millionnaire vous tente ? Avec 77 millions d'euros, il est possible de le devenir en quelques secondes. Le tirage de l'Euromillions du vendredi 23 octobre 2020 met en jeu l'incroyable somme de 77 millions d'euros. Plus que quelques minutes pour essayer de trouver les 5 bons numéros sur une grille de 50 numéros. Vous pouvez jouer dès maintenant depuis le confort de votre canapé ou en profiter pour sortir et visiter votre bureau de tabac. Les résultats sont à découvrir dès le début de la soirée sur cette page.

Pour ceux qui ont eu l'immense chance de toucher le jackpot, ce changement de vie n'est pas toujours facile à croire. Surtout quand on aime les blagues… C'est l'histoire d'un joueur qui a gagné plus de 30 millions d'euros après le tirage du 2 octobre de l'Euromillions, racontée par Le Parisien. Quand il a annoncé la bonne nouvelle à sa femme, elle ne l'a pas cru, car il lui avait fait la blague plusieurs fois. Sauf que cette fois, il n'y avait aucune plaisanterie. " La morale, c'est qu'il ne faut jamais dire jamais ", conclut l'heureux gagnant.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

En attendant de gagner le pactole de vos rêves (peut-être, qui sait ?), vous pouvez toujours imaginer ce que vous feriez si vous deveniez millionnaire. Avec 77 millions d'euros, vous pourriez par exemple faire 4812 fois le tour du monde. Rien que ça ! Cette somme représente aussi plus de 50 000 SMIC. De quoi se faire vraiment plaisir !