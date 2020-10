"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 26 octobre 2020, 10 millions d'euros en jeu [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO – Ce lundi 26 octobre 2020 est-il votre jour de chance ? C'est le moment de découvrir les résultats. Pour rappel, 10 millions d'euros étaient mis en jeu pour ce tirage du Loto.

[Mis à jour le 26 octobre 2020 à 21h07] Le moment tant attendu est arrivé ! Les résultats du tirage du Loto de ce lundi 26 octobre 2020 sont tombés. Cette fois-ci, la Française des jeux proposait de remporter la coquette somme de 10 millions d'euros, à condition de trouver la combinaison gagnante. Malheureusement, personne n'a remporté le pactole. Mais cela n'empêche pas de retenter votre chance la prochaine fois ! Mercredi, ce sont 11 millions d'euros qui seront mis en jeu.

Le tirage du Loto du 26 octobre 2020 :

33-7-8-12-22 et le N°Chance 2 (Aucun gagnant)

Second tirage : 5-33-7-8-11

Joker+ ® 8 362 629

8 362 629 10 codes gagnants : A 0514 3469 - C 7667 1692 - F 8624 1185 - I 6188 2691 - K 2354 7511 - O 0407 7873 - R 0547 2999 - T 6606 8531 - V 5603 8559 - V 7435 0562

Si vous souhaitez participer au prochain tirage, mais que vous ne connaissez pas les règles du jeu, les voici : il vous suffit de cocher six numéros (5 sur une grille de 49 et 1 numéro chance sur une grille de 10). Si la chance ne vous sourit pas, une autre option s'offre à vous. Il s'agit du second tirage, qui vous permet de gagner un jackpot d'au moins 100 000 euros.

Si vous doutez de vos chances de gagner, rappelez-vous du fameux slogan de la Française des jeux : "100% des gagnants ont tenté leur chance" ! Plus sérieusement, selon le site de France Soir, 19 068 840 combinaisons sont possibles, car la grille propose 49 chiffres et 10 numéros chance, ce qui représente "une probabilité de remporter le rang 1 qui s'élève à 0,000 005 244%". Statistiquement, un joueur a donc 17% de chance de trouver la combinaison gagnante lors du tirage du Loto. Alors, rien n'est perdu. N'hésitez pas à vous lancer, la vie peut vous réserver de très belles surprises !