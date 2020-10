"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 28 octobre 2020 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO – Les résultats sont en ligne ! Ce mercredi 28 octobre 2020, le tirage du Loto était de 11 millions d'euros. Découvrez la combinaison gagnante sur cette page.

[Mis à jour le 28 octobre 2020 à 21h07] Est-ce votre jour de chance ? Ce mercredi 28 octobre 2020, la Française des jeux (FDJ) mettait une somme très alléchante en jeu, à savoir : 11 millions d'euros. Pour espérer la remporter, vous pouviez participer au tirage du Loto - vous aviez jusqu'à 20h15 pour jouer. Les résultats ont été révélés, et sont à découvrir sur cette page. Si la chance ne vous sourit pas cette fois-ci, d'autres tirages vous attendent, chaque lundi, mercredi et samedi.

Le tirage du Loto du 28 octobre 2020 :

2-19-25-30-43 et le numéro chance : 9

Second tirage : 36-49-21-29-3

Joker+® 0 257 275

Pour les débutants, ou ceux qui n'ont pas tenté leur chance depuis longtemps, voici un petit rappel des règles, qui pourrait vous permettre de devenir richissime : procurez-vous une grille dans un bureau de tabac ou sur le site de la Française des jeux, cochez six numéros (5 sur une grille de 49 et 1 numéro chance sur une grille de 10). Vous pouvez également gagner un jackpot d'au moins 100 000 euros, grâce au second tirage.

En 2008, Veronique a gagné 15 millions d'euros au Loto. Puis, douze ans plus tard, la grande gagnante a remporté 20 000 euros. À l'époque chercheuse d'emploi, cette femme s'est acheté des maisons dans le sud de la France, une villa à l'Île Maurice, et a voyagé à travers le monde. Une vie dont presque tout le monde rêve. Toutefois, elle confiait être " restée la même " dans une interview accordée à Sept à Huit, le 21 juin 2020 : " J'ai gardé les mêmes habitudes, je fais toujours les mêmes choses. Je fais les soldes, je mange toujours des coquillettes avec du jambon moulinet", déclarait-elle. Et vous, que feriez-vous avec une telle fortune ?