"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 24 novembre 2020 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Incroyable mais vrai ! Ce mardi 23 novembre 2020, à quasiment un mois de Noël, la FDJ proposait un tirage de l'Euromillions à 143 millions d'euros. Sans plus attendre, découvrez les résultats du jour.

[Mis à jour le 24 novembre 2020 à 21h44] Il n'y a pas que la nouvelle allocution d'Emmanuel Macron sur le coronavirus qui a fait l'actualité ce mardi 24 novembre 2020. Alors que le président de la République a pris la parole à 20 heures pour dévoiler ce qui attend les Français en matière de déconfinement, mais aussi de fêtes de fin d'année et de Black Friday, la Française des jeux (FDJ) et ses homologues proposaient un super jackpot de 143 millions d'euros. Les résultats de l'Euromillions viennent d'être annoncés.

Le tirage de l'Euromillions du 24 novembre 2020

25-33-38-42-50 et les numéros étoile 8 et 12

My Million SP 913 9425

Pour autant, il ne s'agissait pas du plus gros jackpot jamais remporté à l'Euromillions. Jusqu'à début 2020, la cagnotte de l'Euromillions étant plafonnée à 190 millions d'euros, les plus gros butins empochés ne dépassaient pas cette somme. Mais les règles ont changé. Et depuis le début de l'année, le jackpot de l'Euromillions peut grossir jusqu'à 250 millions d'euros, un montant encore à ce jour jamais atteint. Mais 2020 n'est pas finie et rien ne nous dit qu'il y a eu un grand gagnant ce mardi soir. Dans le cas où le jackpot n'aurait pas été remporté, il grossira encore et encore, de tirage en tirage jusqu'à trouver preneur ou… atteindre le fameux nouveau plafond de verre. Mais si quelqu'un est en revanche parvenu à trouver le résultat de l'Euromillions, la cagnotte sera remise à zéro, ou plutôt à 17 millions d'euros, montant minimum qui puisse être mis en jeu à un tirage de l'Euromillions, au prochain rendez-vous.