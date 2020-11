"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 25 novembre [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Moins attractif que le tirage de l'Euromillions de la veille, celui du Loto proposait tout de même six millions d'euros ce mercredi 25 novembre 2020. Avez-vous trouvé les résultats ?

[Mis à jour le 25 novembre 2020 à 21h24] Maintenant que les Français ont retrouvé espoir pour les fêtes de fin d'année, au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron, l'heure est désormais à la réservation de billets de train et aux cadeaux de Noël. Autant dire, qu'une rentrée d'argent imprévue pourrait être la bienvenue. Et pourquoi pas six millions d'euros ? C'est la coquette somme que proposait ce mercredi 25 novembre 2020 la Française des jeux (FDJ) pour le nouveau tirage du Loto. Mais il semble qu'il n'y ait pas eu de grand gagnant. Toutefois, certains auront peut-être découvert une partie des résultats... N'hésitez pas à les consulter.

Le tirage du Loto du 25 novembre 2020

1-10-14-26-31 et le N°Chance 4

Joker+® 4 980 514

Résultats Option 2nd tirage : 1-3-13-22-33

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : B 0119 6447 - E 2614 0996 - H 0773 7882 - M 1730 8642 - M 6360 0271 - O 7194 1767 - P 1164 1763 - P 6618 1844 - Q 0330 9561 - T 1027 3238

Quoi qu'il en soit, ce tirage du Loto n'aura été, pour certains, qu'un banal entraînement en vue du tirage de l'Euromillions de vendredi. La cagnotte n'ayant pas trouvé preneur mardi soir, celle qui n'était encore "que" de 143 millions d'euros a été remise en jeu. Moyennant 2,50 euros, le prix d'une grille classique, il vous sera possible d'empocher jusqu'à… 162 millions d'euros vendredi soir. Il est d'ailleurs d'ores et déjà possible de tenter sa chance pour ce tirage. Un jackpot qui se rapproche dangereusement du plus gros jamais remporté à l'Euromillions, à savoir l'ancienne cagnotte plafond de 190 millions d'euros.

Un montant loin d'avoir déjà été égalé au Loto, pour qui la cagnotte record n'est à ce jour que de... 24 millions d'euros. Et pour cause, les deux tirages ne jouent pas dans la même cour. Alors que le Loto est une loterie nationale, l'Euromillions est européen et concerne neuf pays. Si la cagnotte minimale est de deux millions d'euros et grossit d'un million entre chaque tirage resté sans vainqueur au Loto, à l'Euromillions, le plus petit jackpot ne descend jamais en dessous des 17 millions d'euros et se voit augmenter de 15 à 20 millions d'euros facilement entre deux tours. Néanmoins, il y a une chose qui devrait convaincre les joueurs de se laisser tenter malgré tout par le Loto : leurs chances de gagner. Elles sont en effet d'une sur 19 millions au Loto, contre une sur… 139 millions à l'Euromillions. Un point non négligeable qui mérite tout de même réflexion... Prochain tirage samedi, avec sept millions d'euros en jeu.