"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 28 novembre en direct"

RESULTATS LOTO – N'oubliez pas de valider votre grille pour tenter de trouver les bons résultats du Loto. Ce samedi 28 novembre, la cagnotte du tirage du Loto est de 7 millions d'euros !

[Mis à jour le 28 novembre 2020 à 18h59] En plus de l'allègement du confinement, une autre bonne nouvelle pourrait vous arriver avec le tirage du Loto du samedi 28 novembre 2020, qui met en jeu la somme de 7 millions d'euros. Avec une telle somme sur votre compte en banque, pas besoin d'attendre les promos du Black Friday pour remplacer votre vieux frigo ou craquer pour cet écran plat démesuré qui vous fait de l'œil depuis un bon moment. En trouvant les bons résultats du Loto, vous pourriez même vous en acheter plusieurs sans regarder le prix ! Pour cela, il va d'abord falloir valider votre bulletin de Loto chez votre buraliste, en ligne ou sur l'application mobile officielle de la Française des jeux.

Si vous participez régulièrement au tirage du Loto, vous connaissez déjà les règles par cœur. Pour les autres, que la cagnotte mise en jeu a attiré, voici un rapide rappel : vous devez cocher cinq numéros sur une grille de 1 à 49, puis un numéro chance entre 1 et 10. Vous avez jusqu'à 20h15 pour tenter de trouver les bons résultats du Loto. Sans quoi, vous devrez patienter jusqu'au prochain tirage. Bon à savoir, si vous n'avez pas d'inspiration pour vos numéros, l'option Flash choisit à votre place aléatoirement. Une bonne manière de s'en remettre totalement au hasard. Une fois votre bulletin validé, il ne vous reste plus qu'à vous connecter sur notre page dès 20h30 pour découvrir tous les résultats de ce tirage du Loto du samedi 28 novembre 2020.

Si vous n'avez pas la combinaison gagnante du Loto, sachez que depuis plusieurs mois, l'option 2nd tirage vous permet de rejouer vos numéros pour seulement 0,80 centimes de plus. Une chance de plus pour devenir millionnaire. Et si, là encore, vous faites chou blanc, vous avez encore la possibilité de remporter un joli gain grâce à l'un des 10 codes gagnants tirés au sort à chaque tirage du Loto. En validant votre grille de Loto, un code aléatoire vous est en effet attribué automatique, avec à la clef 10 000 € de gain s'il est tiré au sort.