Euromillions (FDJ) : tous les résultats du tirage du vendredi 4 décembre 2020

RÉSULTATS EUROMILLIONS. Les résultats de l'Euromillions sont en ligne ! Le suspense prend fin pour ce tirage de l'Euromillions du vendredi 4 décembre 2020 : avez-trouvé la bonne combinaison ?

[Mis à jour le 4 décembre 2020 à 21h27] La cagnotte mise en jeu par ce tirage de l'Euromillions du vendredi 4 décembre a dû couper le souffle de plus d'un joueur. Pour la fin de semaine, l'Euromillions proposait en effet de remporter jusqu'à 200 millions d'euros. Une somme record, qui vous a tout de suite projeté dans ce que pourrait être votre vie avec autant de zéros sur votre compte en banque. Alors, sans perdre une minute, vous avez rempli votre grille d'Euromillions, en invoquant votre bonne étoile. Et vous attendez maintenant de savoir si vous êtes l'heureux gagnant de ce tirage de l'Euromillions. Après avoir découvert le code My Million, qui a peut-être permis à l'un d'entre vous de gagner un million d'euros, voici tous les résultats de l'Euromillions.

Le tirage de l'Euromillions du 4 décembre 2020 :

14-20-27-34-38 et les numéros étoiles : 1-11

code My Million : DN 528 1278 (Hauts-de-France)

Non content de pouvoir profiter des bonnes affaires du Black Friday 2020, ce vendredi 4 décembre, vous pouviez aussi avoir l'opportunité de changer radicalement de vie grâce au super jackpot du tirage de l'Euromillions. Si d'ordinaire, la cagnotte de l'Euromillions promet toujours de coquettes sommes, cette fois, jusqu'à 200 millions d'euros pouvaient atterrir directement dans votre poche... à condition, bien sûr, de trouver les bons résultats de l'Euromillions ! Si vous n'avez pas eu la chance d'avoir la grille gagnante, vous pouvez bien sûr participer au prochain tirage de l'Euromillions. Attention, vous n'aurez que jusqu'à 20h15 pour tenter votre chance.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour rappel, vous pourrez participer au prochain tirage de l'Euromillions en achetant votre grille chez votre buraliste, mais en aussi en jouant en ligne, depuis le site Internet ou l'application mobile de la FDJ. Dans tous les cas, les règles sont les mêmes : vous devez cocher cinq numéros entre 1 et 50, ainsi que deux numéros étoiles entre 1 et 12. Si vous n'avez pas d'inspiration, vous pouvez vous en remettre au hasard, ou plutôt à l'option Flash qui sélectionne les numéros à votre place pour seulement 80 centimes de plus.