Prise d'otage à Domont : un féminicide sur fond de "conflit familial qui durait"

Une prise d'otage ce jeudi soir à Domont, dans le Val-d'Oise, s'est conclue par un féminicide et le suicide de l'auteur. Ce dernier avait déjà été condamné pour violences conjugales.

[Mis à jour le 18 décembre 2020 à 8h51] Une dramatique soirée s'est tenue ce jeudi soir à Domont, dans le Val-D'oise. Il était un peu plus de 20 heures lorsque l'on a appris qu'un homme retenait sa femme au sein de son entreprise, où a vite été dépêché le GIGN, qui ne saura pas parvenu à entrer en contact avec Dominique G., 58 ans. Cette homme, après avoir retenu Cécile P. pendant 3 heures, lui a finalement donné la mort avec une arme à feu, avant de se donner lui-même la mort.

C'est peu après 21 heures que les forces de l'ordre ont découvert les deux corps inanimés, le drame ayant également fait deux blessés, en l'occurrence deux employés de cette entreprise d'aménagement paysager installée à une vingtaine de kilomètre au nord de Paris. Au fil de la soirée, le profil de Dominique G., qui était le gérant de la société, ainsi que sa relation avec Cécile P., se sont affinés.

L'auteur, un homme "droit" et "équilibré"

Selon des informations rapportées par le Parisien, le couple était en instance de divorce depuis deux ans et était les parents de trois petites filles. L'homme avait déjà été condamné, par trois fois, pour violences conjugales sur sa femme et des "mesures d'éloignement" avaient été décidées. Par ailleurs, le Parisien révèle également que Dominique Da Sylva, député LREM du Val-d'Oise, connaissait "très bien le chef d'entreprise".

Le parlementaire dresse un portrait ambivalent de celui qui était, selon lui, "très amoureux de sa femme". "On savait qu'il était ravagé par ce conflit familial qui durait. Sur ces condamnations, il s'en était expliqué. La violence était là mais il la justifiait par tout ce qu'il avait du mal à supporter", détaille Dominique Da Sylva, qui, dans le même temps, évoque quelqu'un de "droit, d'équilibré, au caractère affirmé". "C'est un truc de fou", estime-t-il. Une enquête a été ouverte par le parquet de Pontoise, "pour tentative d'assassinat et séquestration". Les deux blessés ont vite été conduits à l'hôpital et aucun pronostic vital n'est engagé.