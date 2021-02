"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 5 février 2021, 130 millions d'euros en jeu"

RESULTATS EUROMILLIONS – Le jour du méga jackpot est arrivé ! 130 millions d'euros sont mis en jeu pour ce tirage exceptionnel de l'Euromillions, vendredi 5 février 2021.

130 millions d'euros ! La somme mise en jeu pour ce méga jackpot de l'Euromillions, vendredi 5 février 2020, à de quoi faire rêver. Il vous reste plusieurs heures si vous souhaitez y participer. Pour se faire, rien de plus simple : deux possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez jouer en vous rendant chez votre buraliste, ou opter pour la solution en ligne, grâce au site de la Française des jeux ou encore à l'application dédiée. Il ne vous restera qu'à choisir vos cinq chiffres fétiches, ainsi que deux numéros Étoiles. Les résultats de l'Euromillions seront ensuite communiqués aux alentours de 20h45, et repris sur cette page dédiée.

Pour les férus d'histoire, le premier tirage de l'Euromillions en France remonte au vendredi 13 février 2004. Cette super cagnotte a été lancée à l'initiative de la Française des jeux (FDJ). Les loteries britannique, espagnole et française se sont ensuite regroupées en 2004 pour créer EuroMillions. L'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse ont de leur côté rejoint la loterie le 8 octobre 2004. Même si tous les pays participants n'utilisent pas l'euro, les cagnottes communes sont constituées en euros exclusivement, et les prix sont ensuite convertis dans la devise officielle du pays concerné, au cours de change établi le soir du tirage.