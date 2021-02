"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du 20 février 2021 en direct [EN COURS]"

RÉSULTATS LOTO - La FDJ met en jeu la somme de 2 millions d'euros à l'occasion du Loto du samedi 20 février. Les résultats du tirage seront à retrouver sur cette page dédiée vers 21 heures.

[Mis à jour le 20 février 2021 à 18h52] C'est la somme minimale qui est mise en jeu par la Française des jeux (FDJ) ce samedi 20 février 2021 à l'occasion du tirage du Loto. 2 millions d'euros sont à gagner. Un montant "faible" si on le compare avec le jackpot exceptionnel de l'Euromillions, qui atteindra 210 millions d'euros mardi 23 février, mais qui pourra déjà considérablement changer la vie du plus chanceux des parieurs. Voyages, achats immobiliers… Autant de projets inaccessibles pourraient alors devenir envisageables ! Dix codes gagnants à 20 000 euros seront également tirés au sort. Les résultats complets de ce tirage du Loto seront à retrouver vers 21 heures sur cette page.

Si vous souhaitez tenter votre chance pour le tirage de ce soir, il est encore temps ! Si votre buraliste est fermé, couvre-feu oblige, il est aussi possible de jouer sans vous déplacer, depuis votre smartphone, sur votre tablette ou sur votre ordinateur. Pour remplir votre grille, moyennant un coût minimum de 2,20 €, il faut choisir 6 numéros : cinq sur une grille de 49 numéros et un numéro chance parmi les 10 possibles. Le parieur qui aura trouvé la bonne combinaison, y compris le numéro chance, pourra alors remporter le jackpot du jour !

Certains numéros sont-ils à privilégier au moment de remplir sa grille pour le tirage du Loto ? Si le hasard ne se contrôle pas, la Française des jeux recense, sur son site internet, le "palmarès des numéros". Vous pouvez ainsi découvrir un tableau qui prend en compte tous les tirages depuis le 4 novembre 2019. On observe ainsi que le 17 et le 48 sont les numéros qui sont le plus souvent sortis, puisqu'ils sont apparus 30 fois dans les résultats. À l'inverse, le numéro 3 n'est quant à lui sorti que 12 fois fois en un peu plus d'un an. Autant de statistiques qui peuvent vous guider pour le tirage de ce samedi 20 février 2021.