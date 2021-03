Résultat de l'Euromillion (FDJ) : le tirage du vendredi 12 mars 2021 [EN LIGNE]

RESULTATS EUROMILLIONS - Un jackpot de 58 millions d'euros était mis en jeu lors du tirage de l'Euromillions ce vendredi 12 mars 2021. Retrouvez sans plus attendre les résultats !

[Mis à jour le 12 mars 2021 à 21h29] Avec 58 millions d'euros mis en jeu ce vendredi 12 mars, tous les espoirs étaient permis pour les parieurs ! Avec un tel jackpot en poche, il est possible de rêver plus grand et de réaliser tous ses projets ! Achats immobiliers, voyages, tour du monde, cadeaux aux proches... Mais pour y parvenir, quels numéros fallait-il jouer ce soir ? Pensez bien à vérifier l'ensemble de votre ticket, vous pourriez avoir été tiré au sort pour devenir le 21ème millionnaire de l'année, grâce au code "My Million". Retrouvez sans plus attendre l'ensemble des résultats de ce tirage.

Le tirage de l'Euromillions du 26 février 2021 :

4 - 6 - 9 - 11 - 44 - 10 - 11

Code "My Million" : PH 942 4010 (Auvergne-Rhône-Alpes)

Si vous voulez tenter votre chance pour le prochain tirage, un petit rappel des règles s'impose. Pour jouer à l'Euromillions, il vous faut en tout sept numéros. Tout d'abord, vous devez choisir une combinaison principale, il s'agit de cinq numéros dans une grille de 1 à 50. Ensuite, vous devez cocher deux étoiles sur une grille de 12 numéros. Pour devenir le grand gagnant du jackpot, il faut que vous ayez tout bon, c'est-à-dire à la fois les cinq numéros et les deux étoiles. Vous pouvez aussi choisir l'option "grille multiple" qui vous permet de cocher plus de numéros et d'étoiles. Le prix d'une grille classique est de 2,50 €. Pour une grille multiple, cela dépend du nombre de numéros et d'étoiles que vous choisissez.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Bien évidemment, plus la cagnotte de l'Euromillions est élevée, plus les joueurs se pressent pour remplir des grilles, dans les neufs pays concernés, à savoir : la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Irlande, le Portugal, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et l'Autriche. Les chances de gagner sont minces. On parle en effet d'une chance sur… 139 838 160. En probabilité, c'est 0,000 000 72% ! Mais c'est surtout le nombre de combinaisons possibles qui rend la victoire difficile. Avec cinq chiffres à choisir parmi 50, et deux numéros étoile à déterminer parmi une douzaine, cela fait des millions de combinaisons susceptibles de sortir lors de chaque tirage de l'Euromillions.