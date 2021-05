"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 22 mai 2021 en direct / [EN COURS]"

Le samedi 22 mai 2021 pourra-t-il devenir votre jour de chance ? La Française des jeux (FDJ) met en jeu un nouveau tirage du Loto ce week-end, avec en jeu, plus de 14 millions d'euros sur le tapis. Suivez sur cette page les résultats du Loto, à partir de 20h30.

Depuis la réouverture des terrasses et des lieux de culture, les Français semblent avoir retrouvé un peu de joie dans un quotidien trop souvent rythmé par des confinements et autres restrictions. Et si le déconfinement s'accompagnait d'une belle somme d'argent ? C'est ce que propose la Française des jeux (FDJ) avec un nouveau tirage du Loto ce samedi 22 mai 2021. En jeu, plus de 14 millions d'euros ! Une somme qui pourrait vous permettre de réaliser de beaux projets, en plus des nombreux restaurants et verres qu'il ne vous tardera de commander en terrasse. Pour cela, il vous suffit de vous rendre chez votre buraliste ou sur le site de la Française des jeux (FDJ). Une seule règle importante : vous devez valider votre ticket avant 20h15. La grille à l'unité vous coûtera 2,20 euros.

> Tentez votre chance pour ce tirage avec une grille FDJ



Vous voulez tenter votre chance au tirage du Loto de ce samedi 22 mai ? Rien de bien compliqué ici, il suffit de cocher six numéros : cinq numéros sur une grille de 49 numéros et un numéro Chance sur une grille de dix numéros. Pour devenir le grand vainqueur, il vous faut trouver la combinaison entière.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Parfois, les gains du Loto peuvent encourager quelques différends dans les familles. Dans le Tarn-et-Garonne, une femme a assigné la Française des jeux en justice, après avoir été délaissée par sa mère lorsqu'elle a remporté un ticket gagnant au Loto, voilà plus de huit ans. Ce sont nos confrères de Capital qui raconte ce couac familial, jeudi 20 mai. En 2013, la mère remporte 9,5 millions d'euros et déclare par la suite avoir joué le ticket avec deux de ses trois enfants. Selon les règles de la FDJ, les gains sont finalement répartis de manière égalitaire. Sauf que la troisième enfant ne comptait pas laisser passer cette injustice. Selon cette dernière, la mère a toujours joué seule au Loto, par le système d'abonnement, et donc les parts des autres enfants auraient été complètement faussées. Devant cette fraude à la donation, la femme a demandé des comptes à la FDJ, qui a refusé toute coopération. Depuis, la femme a saisi l'organisme en justice, mais le Tribunal de Toulouse n'a pas plaidé en sa faveur. Pire encore ! La plaignante doit désormais rembourser 3 000 euros de frais de justice à la Française de jeux.