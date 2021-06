"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 9 juin 2021 [EN DIRECT]"

RESULTATS LOTO - Trois millions d'euros, c'est la cagnotte qui est mise en jeu ce mercredi 9 juin 2021. Vous avez tenté votre chance ? Les résultats seront délivrés sur cette page vers 21h.

[Mis à jour le 9 juin 2021 à 18h42] Envie de vacances ? Avec le retour des beaux jours et alors que désormais il est possible de manger au restaurant en salle ou en terrasse, que les musées sont rouverts et que tout semble plus ou moins à nouveau possible, beaucoup d'entre nous rêvent de fuir leur train-train quotidien. La Française des jeux (FDJ) propose une cagnotte de trois millions d'euros ce mercredi 9 juin 2021 à qui trouvera le résultat du Loto. Un joli qui pactole qui devrait permettre à l'éventuel gagnant de ce tirage du Loto de s'offrir une escapade prolongée, c'est certain.

Comment jouer ? C'est très simple. Chaque lundi, mercredi et samedi, la Française des jeux organise un nouveau tirage du Loto. N'importe quel jour de la semaine il est possible de jouer pour l'un de ces tirages, moyennant toutefois 2,20 euros. Cette somme vous permet de parier une combinaison simple : à savoir cinq chiffres, que vous choisissez sur une grille allant de 1 à 49, et un N°Chance, à cocher parmi une seconde grille présente sur le même ticket allant de 1 à 10. Attention, le jour du tirage du Loto pour lequel vous souhaitez participer, il est possible de valider sa grille jusqu'à 20h15 maximum. Au-delà, votre grille sera pour le tirage suivant. Les résultats du Loto sont donnés sur le site de la FDJ, sur TF1 et bien sûr sur Linternaute aux alentours de 21h.

Comment optimiser vos chances d'empocher le jackpot ? S'il est bon de rappeler que le Loto est avant tout un jeu de hasard, il existe toutefois une technique qui vous permettra d'augmenter vos chances de gagner. Malheureusement, elle vous coûtera plus cher ! En effet, si vous cochez ne serait-ce qu'un chiffre de plus que nécessaire pour avoir une combinaison valable sur votre grille, le prix peut passer du simple ou triple, voire pire ! Toutefois, vos chances de trouver le jackpot n'en seront forcément que plus grandes. Si vous voulez que cela ne vous coûte pas un sou, le mieux est encore de parier sur vos chiffres porte-bonheur ou de vous pencher sur les statistiques de la FDJ pour savoir quels chiffres ont potentiellement le plus de chance de sortir. Dans tous les cas, le mieux est de garder à l'esprit que le Loto est un jeu qui vous permet davantage de rêver à une fortune que vous n'aurez probablement jamais que de remporter un tirage. Mais comme aime le dire la FDJ : "100% des gagnants ont tenté leur chance !"