"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 9 juin 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Trois millions d'euros, c'est la cagnotte qui était mise en jeu ce mercredi 9 juin 2021. Les résultats sont à retrouver sans plus attendre sur notre page...

[Mis à jour le 9 juin 2021 à 21h04] Êtes-vous l'heureux propriétaire de... trois millions d'euros ? La Française des jeux (FDJ) vient tout juste de procéder au tirage du Loto de ce mercredi 9 juin 2021. Alors, fallait-il avoir joué le 8 ? Le 23 ? Le 46 ? Ou encore le 27 ? Le mieux est de comparer vous-même votre combinaison au résultat du jour ! N'oubliez pas de vérifier votre code LOTO. Sans avoir découvert le moindre bon chiffre de la combinaison du jour, il peut vous permettre d'empocher 20 000 euros. Tous les résultats du Loto sont à vérifier avec assiduité, vous l'aurez compris !

Le tirage du Loto de ce 9 juin 2021

2-16-24-33-41 et le N°Chance 8

Joker+ 7 878 618

Résultats Option 2nd tirage : 10-16-24-30-46

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : B 4407 9102 - C 7265 2922 - G 2887 4886 - I 3441 9318 - J 7990 2326 - L 8048 7730 - M 6598 8174 - M 9543 9477 - N 5632 5239 - R 0937 5200

Prochain tirage du Loto samedi ! Deux millions d'euros seront en jeu. Comment jouer ? C'est très simple. N'importe quel jour de la semaine il est possible de jouer, moyennant toutefois 2,20 euros. Cette somme vous permet de parier une combinaison simple : à savoir cinq chiffres, que vous choisissez sur une grille allant de 1 à 49, et un N°Chance, à cocher parmi une seconde grille présente sur le même ticket allant de 1 à 10. Attention, le jour du tirage du Loto pour lequel vous souhaitez participer, il est possible de valider sa grille jusqu'à 20h15 maximum. Au-delà, votre grille sera pour le tirage suivant. Les résultats du Loto sont donnés sur le site de la FDJ, sur TF1 et bien sûr sur Linternaute aux alentours de 21h.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Comment optimiser vos chances d'empocher le jackpot ? S'il est bon de rappeler que le Loto est avant tout un jeu de hasard, il existe toutefois une technique qui vous permettra d'augmenter vos chances de gagner. Malheureusement, elle vous coûtera plus cher ! En effet, si vous cochez ne serait-ce qu'un chiffre de plus que nécessaire pour avoir une combinaison valable sur votre grille, le prix peut passer du simple ou triple, voire pire ! Toutefois, vos chances de trouver le jackpot n'en seront forcément que plus grandes. Si vous voulez que cela ne vous coûte pas un sou, le mieux est encore de parier sur vos chiffres porte-bonheur ou de vous pencher sur les statistiques de la FDJ pour savoir quels chiffres ont potentiellement le plus de chance de sortir. Dans tous les cas, le mieux est de garder à l'esprit que le Loto est un jeu qui vous permet davantage de rêver à une fortune que vous n'aurez probablement jamais que de remporter un tirage. Mais comme aime le dire la FDJ : "100% des gagnants ont tenté leur chance !"