"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 11 juin 2021 [EN LIGNE]"

RÉSULTATS EUROMILLIONS. Ce vendredi 11 juin 2021, la Française des jeux (FDJ) promettait la coquette somme de 30 millions d'euros pour le tirage de l'Euromillions. Les résultats sont disponibles !

[Mis à jour le 11 juin 2021 à 21h25] Trente millions d'euros étaient promis à qui trouverait le résultat de l'Euromillions ce vendredi 11 juin 2021. De quoi pouvoir poser des congés sans solde et profiter pleinement de l'Euro 2021 en cas de victoire. Si on ignore toutefois encore si le tirage de l'Euromillions a fait un multi-millionnaire ce soir, on sait que le My Million, qui permet lors de chaque tirage à un joueur ayant tenté sa chance en France de remporter un million d'euros grâce aux deux lettres et sept chiffres présents sur son ticket, à côté de la grille, a fait un grand gagnant dans les DOM-TOM. Retrouvez sans plus attendre tous les résultats de l'Euromillions...

Le tirage de l'Euromillions du 11 juin 2021

9-17-21-33-39 et les numéros étoile 7 et 11

Et le My Million : NO 049 7049 (DOM-TOM)

Prochain rendez-vous, mardi. Tandis que la France entrera en piste et affrontera l'Allemagne pour son tout premier match de l'Euro 2021, vous pourrez à nouveau tenter de devenir millionnaire moyennant 2,50 euros, prix de la grille de base. Sachez qu'il est d'ores et déjà possible de participer au tirage en vous rendant sur le site de la FDJ ou dans un bureau de vente agréé. Le principe est simple : vous devez choisir cinq chiffres parmi ceux allant de 1 à 50, et deux numéros étoile sur la grille qui en propose 12. Une fois que vous avez validé votre ticket, il ne vous reste plus qu'à rêver.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Si les chances de remporter la cagnotte de l'Euromillions sont minces, rappelons encore une fois que le code My million garanti un heureux gagnant à chaque tirage. C'est le cas d'un habitant de Chalon-sur-Saône qui est devenu millionaire après avoir joué au bureau de tabac, en mars dernier. Dans les colonnes du Bien public, c'est le gérant Frédéric Bernard qui relaye cette jolie histoire, qui fut tout aussi surprenante pour lui. "C'est la première fois qu'une telle somme est remportée chez moi. J'ai déjà eu des vainqueurs à 3 000 euros, mais pas plus", se réjouit le patron. Alors à qui le tour ?